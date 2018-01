Sport não aceita condições do Atlético-MG, que desiste de contratar Rithely

Atlético-MG tenta contar com o volante em seu elenco desde 2016 (Foto: Renato Spencer/Getty Images)

A novela entre o Rithely e Atlético-MG parece ter chegado ao fim. Após uma negativa do Sport na semana passada, o Galo fez nova proposta e recebeu um novo não. A vontade alvinegra era contar com o volante de 26 anos por empréstimo de um ano. Não é a primeira vez que o clube mineiro tenta contratar o volante de 26 anos.

A postura irredutível da diretoria do Leão do Norte fez com que o Atlético desistisse totalmente do negócio. No entanto, após o fracasso das negociações, o time mineiro decidiu notificar os pernambucanos para cobrar o restante da dívida pela contratação do atacante André. O Sport deve ao Atlético cerca de R$ 1 milhão.

A expectativa da diretoria alvinegra era descontar esse montante com a contratação de Rithely. De acordo com o Globo Esporte, a proposta enviada pelo alvinegro foi o pagamento de R$ 2 milhões pelo empréstimo do jogador até dezembro. O negócio previa ainda a compra de 50% dos direitos econômicos do atleta, após o período de empréstimo. Para isso, o Galo pagaria algo em torno de R$ 8 milhões no câmbio atual para contar com o jogador em definitivo. Porém, o Sport decidiu negociar apenas 100% dos direitos do jogador, por 5 milhões de euros.

O jogador revelado no Goiás é um desejo antigo do Atlético, que tentou a contratação do volante em outras duas oportunidades – 2016 e 2017 -. O atleta está no Sport há sete temporadas e no ano passado disputou 57 jogos pelo time, sendo 54 como titular, e marcou seis gols. Ele seria o sétimo volante do elenco alvinegro, que já conta com Elias, Arouca, Yago, Gustavo Blanco, Roger Bernardo e Adilson.