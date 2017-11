Em ótima fase, Edigar Junio traça meta: "Buscar cada vez mais dar alegrias à torcida"

Foto: Marcelo Malaquias|EC Bahia

O nome apontado pelo bom momento do Bahia é Edigar Junio. O atacante chegou, teve suas oportunidades, mas ficou um pouco para trás, acompanhado também de algumas lesões. Recuperado, pronto e em forma, é peça-chave nesse período de recuperação e ascensão do Tricolor da Boa Terra. São nove gols nos últimos oito jogos, 11 na temporada. Com isso, se vê perto de ultrapassar o recorde de Fernandão, centroavante que assinalou 15 tentos no Brasileirão de 2013 e se tornou o maior artilheiro do Bahia no atual formato da competição nacional. Se isso poderia ser tratado como rivalidade, entre os dois acontece o contrário. Conversas e cordialidade entre ambos. Atualmente, Fernandão joga no Fenerbahçe, da Turquia.

“A gente conversa. Ele sempre manda mensagem, diz que está torcendo por mim. Eu estou aí para isso, buscando. A cada jogo querendo ajudar o Bahia com gol, passe, independente do que for, quero dar o máximo e colocar o Bahia sempre em cima na tabela. Se tiver que acontecer, vou buscar, vou querer. Ontem teve um pênalti, eu já chamei a responsabilidade para poder fazer o gol. Então, se tiver que acontecer, vai acontecer. Vamos continuar com humildade. Meus companheiros sempre me ajudando. Não consigo nada sozinho. Tenho que manter o foco. As coisas vão acontecer naturalmente”, explicou.

Foto: Marcelo Malaquias|EC Bahia

Os números de Edigar Junio são bons, o atleta recebe elogios do técnico Paulo Cézar Carpegiani e o atacante pode superar a quantidade de gols marcada na última temporada. Se a média de gols continuar no ritmo atual nas próximas quatro partidas do Tricolor, o jogador alcança o nível atingido no ano passado. Após o empate contra o Atlético-MG na última rodada em 2 a 2 – Edigar Junio assinalou os dois tentos baianos, o atleta acredita que o empenho e o bom momento vivido pelo clube, junto com o apoio do torcedor, pode ser fundamental para o clube conseguir a vaga na Taça Libertadores da América no próximo ano.

“É o melhor momento da minha carreira. Venho tendo bastante sucesso no Bahia. Como sempre digo, Deus tem feito o melhor para a minha vida. Isso vem dele, só alegria. Espero que a gente possa comemorar juntos no fim do ano com nosso objetivo conquistado. A gente tem que mirar bem alto para poder alcançar os objetivos. A gente tem que buscar cada vez mais. E, se tiver possibilidade de alcançar o G-7, a gente vai buscar isso. Mas o importante é que, no final, todo mundo esteja feliz, comemorando e dando alegria à torcida”, concluiu Edigar Junio.

O duelo entre Bahia x Santos está programado para acontecer às 20 horas (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017. O Esquadrão de Aço soma 46 pontos, no nono lugar, e ainda briga por uma vaga na Taça Libertadores da América. Considerado como postulante ao título, o Santos perdeu a chance ao ser derrotado pela Chapecoense e cair para o quarto lugar, com 56 pontos ganhos.