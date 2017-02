Coroado com gol da classificação, Rodrigo Pimpão enaltece torcida e garra da equipe

Foto: Reprodução/Botafogo

Após muito lutar, o Botafogo conseguiu sua vaga na terceira fase da Libertadores. Em partida disputada nesta quarta-feira (08), arrancou um empate de forma heroica por 1 a 1 fora de casa contra o tradicional Colo-Colo, diante de mais de 30 mil torcedores chilenos.

O gol da classificação alvinegra foi de Rodrigo Pimpão, que soube arriscar na hora certa e recebeu uma série de elogios do treinador após o jogo. O atacante falou sobre a vontade de jogar do time e se emocionou ao falar dos torcedores que foram ao Monumental apoiar de perto o time:

“Sempre falo que entro em campo com duas camisas. Sobre a pele, a camisa da torcida do Botafogo. E por cima a do Botafogo. O importante foi a classificação e passar de fase. Jogamos com muita vontade, muita garra. Isso é o Botafogo. O pessoal pintou o vestiário, alguns jogadores estão com dor de cabeça. Mas o que vale é bola rolando. E 500 torcedores que calaram 30 mil aqui”, declarou o volante.

Peça importante do time, Bruno Silva também concedeu entrevista e exigiu respeito ao Alvinegro. Os chilenos chegaram a falar que o Botafogo era “muita torcida para pouco time”, ainda no campo e anestesiado com a partida, o jogador desabafou: “Nosso time é f... Muita gente nos critica, mas a gente gosta de queimar a língua de quem nos critica. Demos um vacilo ali, mas provamos que o nosso time é muito forte. Quando for falar do Botafogo, respeita um pouquinho mais”, disse.

Agora classificado para a fase seguinte da Libertadores, o Botafogo enfrenta o vencedor do confronto entre Independiente del Valle e Olímpia, que decidirão a vaga nesta quinta-feira (09), às 21h45. O próximo compromisso do Alvinegro é pelo Campeonato Carioca, contra o Flamengo, nesse domingo (12).