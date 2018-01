Oficializou: após novela, Rony é anunciado como reforço do Botafogo

Foto: Etsuo Hara - JL/Japan Football

Após anunciar Renatinho de forma oficial na noite de ontem (10), o Botafogo deu fim a uma grande novela, que durava desde o ano passado, que terminou com um final feliz: por meio de seu Twitter, o clube noticiou a contratação do atacante Rony, que veio envolvido com a negociação de Bruno Silva ao Cruzeiro, que estava no Albirex Niigata, do Japão.

Assim como informado anteriormente, a VAVEL Brasil havia entrado em contato com Hércules Júnior, empresário do jogador, que havia confirmado que ambos chegariam ao Rio de Janeiro na última quarta-feira (10) para resolver todas as pendências. Como o voo chegou meio tarde, todos os exames e a assinatura de contrato ocorreram na manhã dessa quinta-feira (11).

Rony assinou um contrato de dois anos, com o Botafogo ficando com 40% dos seus direitos econômicos. O atleta se destacou pelo Remo, foi comprado pelo Cruzeiro, mas não conseguiu se destacar em Minas Gerais. Seu primeiro grande momento de brilho foi em 2016, quando marcou 14 gols em 56 partidas pelo Náutico, clube que estava emprestado e que tem um histórico positivo com o clube de General Severiano – Sassá e Igor Rabello passaram foram cedidos ao Timbu antes de se tornarem peças importantes da equipe titular.

Aos 22 anos, passou 2017 jogando no Albirex Niigata, do futebol japonês, sendo uma das peças importantes da equipe, ao lado do também brasileiro Thiago Galhardo, que assinou com o Vasco. Apesar da equipe treinada por Wagner Lopes, anunciado no Paraná para 2018, ter sido rebaixada, ficando na 17ª posição da J-League, Rony conseguiu se destacar, marcando 7 gols durante a campanha. O outro tento do atleta ocorreu na terceira fase da Copa do Imperador, contra o Cerezo Osaka.