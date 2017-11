Em treino com cara de jogo, Fábio Carille define time para o clássico contra Palmeiras

Foto: (Bruno Teixeira/Twitter Oficial do Corinthians)

O ultimo treinamento do Corinthians antes do clássico contra o Palmeiras neste domingo (5) foi com cara de decisão. De portões abertos para os torcedores, a Arena Corinthians contou com a presença de mais de 30 mil pessoas.

O treinador Fábio Carille aproveitou o treino para realizar as mudanças que havia sinalizado durante a semana: Jadson e Maycon vão iniciar no banco de reservas para a entrada de Camacho e Clayson. Outra boa noticia é sobre o lateral-direito Fagner, que se recuperou de uma pancada sofrida na quinta-feira e está escalado para o derby. O jogador tinha saído do treino mais cedo na quinta-feira, após divida forte com Giovanni Augusto. Na sexta não trabalhou com bola e realizou tratamento físico.

O comandante alvinegro aproveitou o treino-aberto para divulgar a escalação titular neste ultimo clássico do Derby Centenário: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô.

Não foi novidade para os torcedores do Timão acompanhar e incentivar a equipe em dia de treinamento. O Corinthians abriu os treinos duas vezes nesta temporada.

Ainda pelo Paulistão, o Timão levou o treino para Arena e contou com a presença de 8 mil torcedores antes do primeiro derby do ano - Corinthians venceu por 1 a 0 o Verdão com gol de Jô em partida com expulsão polêmica de Gabriel. E também antes do Majestoso contra o São Paulo no segundo turno do Brasileirão - o Timão empatou por 1 a 1 com gol salvador de Clayson.

A Fiel teve a oportunidade de assistir de pertinho um treinamento de bola parada ofensiva e o clássico rachão. Com cânticos de incentivo e músicas típicas da arquibancada os 32 mil torcedores - aproximadamente - trouxeram clima de decisão antes do Derby. Para a partida de amanhã, as organizadas do Corinthians, decidiram se unir e em uma só voz incentivarão o time no jogo mais importante do ano.

Após o fim dos trabalhos, Fábio Carille agradeceu todo o apoio da torcida do Corinthians durante a temporada. O Timão tem a maior média de público do Brasil em 2017, são mais de 33 mil torcedores por partida e 70% de ocupação de sua arena por jogo.

Uma vitória do Corinthians no clássico pode aumentar a vantagem de 5 pontos para 8 faltando seis rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro.