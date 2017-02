Gol solitário de Arrascaeta garante vitória do Cruzeiro diante do Atlético-MG na Primeira Liga

2017 começou quente no futebol mineiro. Cruzeiro e Atlético-MG mediram forças, na noite desta quarta-feira (1º), no Mineirão, pela Primeira Liga. Em partida que marcou o retorno da torcida dividida em 50/50 no Gigante da Pampulha, a Raposa venceu por 1 a 0, com gol de Arrascaeta.

Foto: Divulgação/Minas Arena

Com o empate sem gols entre Chapecoense e Joinville na semana passada, o Cruzeiro se tornou o líder do Grupo C, com três pontos. O próximo adversário da Raposa é a própria Chape, na quarta-feira (8), às 19h30, no Mineirão, pela 2ª rodada da Primeira Liga.​

Sem pontuar, o Atlético-MG agora é o lanterna da chave. Mas a equipe alvinegra terá a oportunidade de reverter este quadro, diante do Joinville, na quinta-feira (9), às 19h15, no Estádio Independência.

Cruzeiro bem posicionado + Atlético nervoso = Gol de Arrascaeta

A torcida era 50/50, mas foi o Cruzeiro que começou atacando. A Raposa se lançou ao ataque logo no primeiro minuto. Arrascaeta, pela direita, cruzou e Gabriel se antecipou ao goleiro Giovanni e mandou para escanteio. No lance seguinte foi a vez de Robinho aparecer. O camisa 19 cruzou rasteiro na área, mas ninguém concluiu à gol.

Muitos erros de passes foram contabilizados nos dez primeiros minutos. O nervosismo era grande em campo. Aos 13, Robinho cobrou falta na área, Léo escorou para Manoel que, por pouco, não alcançou a bola em cima da linha, praticamente. Instantes depois, o volante Yago cometeu falta dura em Arrascaeta. Sóbis cobrou e Giovanni executou excelente defesa.

O momento maior da primeira etapa veio aos 27 minutos em um lançamento de Ariel Cabral no campo de defesa. O zagueiro Felipe Santana furou no lance e a bola sobrou para Arrascaeta, que limpou Giovanni e empurrou a redonda para o fundo das redes. O nervosismo aumentou no lado do Atlético e Lucas Pratto chegou a cometer falta dura em Diogo Barbosa.

O que se viu na primeira etapa foi um Cruzeiro bem posicionado, que marcou a saída de bola do Atlético-MG em todo o momento. Ariel Cabral voltou a demonstrar o bom futebol que desempenhou em 2015. A tranquilidade venceu nos 45 minutos iniciais.

Nervos à flor da pele, emoção e muitos cartões marcam segunda etapa

O segundo tempo começou com uma alteração em cada time. Pelo Cruzeiro, por conta da lesão de Henrique. Entrou Hudson. No Atlético-MG, o cartão amarelo foi responsável pelo ajuste. Yago deixou o jogo para a entrada de Ralph. Mas foi a Raposa que começou assustando, logo aos cinco minutos, quando Léo cabeceou rente à trave de Giovanni.

Aos 11, Alisson recuperou bola na lateral, passou de Marcos Rocha e fuzilou buscando o ângulo. Giovanni voou para espalmar. Dois minutos depois, Robinho iniciou jogada pela direita e tocou para Arrascaeta, que não dominou. A bola sobrou para Alisson, que, na frente do gol, errou o alvo. A Raposa promovia uma blitz no campo de defesa do Galo.

A terceira chance clara de gol seguida da equipe celeste veio aos 15 minutos, quando Arrascaeta passou de Felipe Santana e tocou para Sóbis, que chutou em cima de Giovanni. A partir de então a partida tomou rumos de emoção. Substituição pra cá. Substituição pra lá. Mas, aos 41 minutos, Robinho tomou o segundo cartão amarelo após cometer falta dura em Ralph e foi expulso.

Mesmo com dez jogadores do outro lado, o Galo pouco criou. A Raposa manteve a pegada defensiva no meio de campo, tendo Hudson como principal homem de desarmes.