Cruzeiro disponibiliza nova carga de ingressos para final da Copa do Brasil

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

O torcedor do Cruzeiro que ainda não adquiriu ingresso para a final da Copa do Brasil terá mais uma chance de garantir sua presença. Em reunião junto da Polícia Militar e do Mineirão nesta terça-feira (12), a diretoria celeste disponibilizou uma nova carga de bilhetes para o sócio torcedor cinco estrelas. Até o momento, cerca de 54 mil ingressos foram disponibilizados para os cruzeirenses.

Durante a última semana, a diretoria celeste comercializou os ingressos gradualmente, de forma a atender todas as modalidades e permitir o acesso a uma cota específica de cada setor do estádio. Desde domingo (10), a venda estava aberta a todos os sócios do programa.

O sócio torcedor poderá adquirir a nova carga de ingressos a partir desta quarta-feira (13), às 11h, através do site Sócio do Futebol. Estarão disponíveis entradas para os setores Laranja Inferior e Laranja Superior.

A torcida do Flamengo terá direito a 5.845 ingressos no Mineirão, carga equivalente aos tickets disponibilizados para o torcedor celeste no Maracanã. Assim como os cruzeirenses que adquiriram o bilhete em Belo Horizonte, os rubro-negros terão o direito de fazer o mesmo no Rio de Janeiro.

Chance de bater novo recorde

Com a carga extra de ingressos, o Cruzeiro tem a chance de bater recorde de público do novo Mineirão, que pertence ao jogo entre Brasil x Alemanha, pela Copa do Mundo de 2014. Na semifinal em questão, 58.141 pessoas assistiram a derrota brasileira para os alemães por 7 a 1.

No duelo entre clubes, a Raposa detém o maior público já registrado no estádio. O recorde foi registrado na vitória sobre o Grêmio por 3 a 0, no Campeonato Brasileiro de 2013, totalizando 56.864 pessoas.