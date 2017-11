Cruzeiro oficializa venda de Diogo Barbosa ao Palmeiras e inicia busca por novo lateral

Diogo Barbosa é um dos destaques do Cruzeiro em 2017 (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa é o novo reforço do Palmeiras para a próxima temporada. A informação foi oficializada na noite desta quarta-feira (15) pelo presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, via assessoria de imprensa.

Na segunda-feira (13), o Palmeiras havia apresentado à Raposa uma proposta no valor de € 4,5 milhões (R$ 17,5 milhões, de acordo com a cotação atual) por 100% dos direitos econômicos de Diogo Barbosa. Assim, os mineiros ficariam com 25% desse montante, ou seja, € 1,125 milhões (R$ 4,4 milhões). Os outros 75% pertencem ao Coimbra, clube ligado ao Banco BMG.

No entanto, o manda-chuva Gilvan aceitou os valores e negociou um reajuste com o diretor de futebol do Verdão, Alexandre Mattos. Por isso, os paulistas aumentaram a proposta para € 6 milhões (R$ 23,4 milhões). Desse valor, o Cruzeiro receberá € 1,5 milhões (R$ 5,85 milhões).

Diogo Barbosa chegou à Toca da Raposa em janeiro, após se destacar no Botafogo em 2016. O lateral-esquerdo assinou contrato com a agremiação celeste até dezembro de 2018, depois de a diretoria cruzeirense adquirir 25% dos direitos do atleta junto ao Coimbra. Mas, para que tivesse o vínculo prorrogado até dezembro de 2021, os dirigentes teriam que adquirir mais 25% por € 1 milhão.

O camisa 6 disputou 60 partidas até aqui, marcando dois gols com a camisa celeste, o último na vitória contra o Fluminense por 3 a 1, no último domingo (12), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, Diogo contribuiu com nove assistências. O atleta ficará no Cruzeiro até o término da atual temporada antes de se transferir ao Palmeiras.

Opções para o lugar de Diogo Barbosa

Com a saída de Diogo Barbosa, o Cruzeiro mira Egídio, ex-cruzeirense e atualmente no próprio Palmeiras, e Thiago Carleto, do Coritiba, para a lateral esquerda. Egídio seria o “último ato” de Gilvan de Pinho Tavares, que deixará a presidência do clube ao final do ano. Carleto, de acordo com o portal Superesportes, já teria recebido sondagens da atual diretoria. Porém, ainda de acordo com a publicação, a nova cúpula do clube, para o triênio 2018/20, negou quaisquer negociações com o lateral do Coritiba.