Goleiro Vitor Eudes brilha, Cruzeiro vence Atlético-MG e conquista Supercopa Sub-20

Título classifica Cruzeiro para a disputa da Copa Libertadores de 2018 (Foto: Yuri Edmundo/Light Press/Cruzeiro)

O Cruzeiro é campeão da Supercopa do Brasil Sub-20! Nos pênaltis, a Raposa bateu o rival Atlético-MG, por 4 a 2, na noite dessa quarta-feira (23), na Arena Independência, e levantou o troféu da competição. Após zero a zero no primeiro jogo, a partida de volta também terminou empatada, em 2 a 2: Vitinho e João Luiz marcaram os gols do time celeste, ao passo que Capixaba e Cesinha descontaram.

Com isso, a partida rumou às cobranças de pênaltis, onde o goleiro do Cruzeiro, Vitor Eudes, brilhou. O arqueiro defendeu dois disparos, de Daniel e Ruan, garantindo o título à equipe cruzeirense. Marcelo, Vander, João Luiz e Edurado converteram os pênaltis da Raposa, enquanto César e Nathan fizeram os do Galo.

O título qualifica o Cruzeiro a disputar a Copa Libertadores de 2018.