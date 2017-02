No retorno ao Raulino, Flamengo enfrenta Macaé em busca da segunda vitória no Carioca

INCIDENCIAS: Partida vália pela 2ª Rodada do Campeonato Carioca de 2017, a ser jogada no Estádio Raulino de Oliveira

Em busca da segunda vitória, o Flamengo enfrenta o Macaé na noite desta quarta-feira (1), às 19h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca de 2017.

A goleada de 4 a 1 sobre o Boavista na estreia da competição afastou as desconfianças sobre a equipe rubro-negra pelos maus resultados na pré-temporada e colocou a equipe na 2ª posição do Grupo B. Para a partida, a tendência é o técnico Zé Ricardo manter a escalação da última partida do Flamengo.

Vindo de derrota para o Madureira por 2 a 1 na primeira rodada do estadual, a equipe do Macaé, comandada por René Simões, quer se recuperar na competição e vai tentar surpreender o rubro-negro em busca de um bom resultado.

Flamengo sem muitas mudanças contra o Macaé

Devido ao bom resultado no primeiro jogo do estadual, Zé Ricardo deve manter a base da equipe para o confronto contra o Macaé. Na lateral-esquerda, o comandante rubro-negro vai seguir com peruano recém-chegado Trauco, que teve atuação destacada na estreia da competição.

A única mudança confirmada na equipe é a volta de Éverton ao time titular. O meia ficou de fora do jogo contra o Boavista devido a uma indisposição estomacal, mas está recuperado e confirmado no time rubro-negro, entrando no lugar de Adryan. Na zaga, ainda há dúvida sobre se o zagueiro Rafael Vaz vai ter condições de jogo, caso não, o veterano Juan deverá entrar no time.

Não relacionados para a partida estão os atacantes Gabriel, ainda aprimorando a parte física, fazendo trabalhos em separado, e Marcelo Cirino envolvido em negociação, por enquanto, frustrada com o Internacional. O atleta ainda treina normalmente com o elenco.

"A partir do momento em que começa a valer ponto, acho que a cobrança pode ser maior por parte de todos e por parte de nós também. A equipe está crescendo, mas temos que nos preparar vencendo. Por isso estamos muito satisfeitos", falou meia Diego.

Precisando de um resultado positivo para se recuperar na competição, o time comandado por René Simões terá a dura missão de surpreender o Flamengo, em Volta Redonda, para conseguir somar os primeiros três pontos no Campeonato Carioca.