Flamengo e Grêmio se enfrentam pela primeira rodada da Copa da Primeira Liga

Para fechar a primeira rodada do grupo B, Flamengo e Grêmio duelarão forças no Estádio Mané Garrincha nesta quarta-feira (8), às 19h30. As equipes, que disputam os respectivos campeonatos estaduais, ostentam desempenhos diferentes no início de temporada e parecem ter postura distinta na Copa da Primeira Liga. Enquanto um irá com equipe titular, o outro mandará o elenco reserva, incluindo na parte técnica.

O Flamengo tem 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, com três vitórias nas três partidas disputadas até aqui. O desempenho rubro-negro o mantém na liderança do grupo A, com o mesmo número de pontos do Madureira, mas melhor em saldo de gols.

Do lado do Grêmio, apesar de diferente, também tem bom desempenho no Campeonato Gaúcho. O tricolor ostenta 50% de aproveitamento na competição estadual: foram dois jogos, com uma vitória e uma derrota. A equipe está na 4ª colocação do torneio.

A estreia do grupo B aconteceu há 12 dias. Na ocasião, América-MG e Ceará empataram na primeira partida pela Copa da Primeira Liga.

Para o confronto de número 86 entre Flamengo e Grêmio, a arbitragem será de Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Também do futebol catarinense vem os auxiliares da partida. Os assistentes para o confronto serão Kleber Lucio Gil e Carlos Berkenbrock.

A história do confronto é melhor para o Grêmio, que venceu em 31 oportunidades contra 24 vitórias da equipe rubro-negra. Além disso, as equipes empataram 30 vezes ao longo da história.

Limite de estrangeiros na equipe tira Donatti da estreia

As últimas contratações do Flamengo trazem uma curiosidade: dos cinco reforços anunciados, três não são brasileiros. Com um elevado número de estrangeiros na equipe, o clube acaba precisando abrir mão de certos nomes para algumas competições.

Nos campeonatos nacionais existe um limite de cinco estrangeiros relacionados por equipe para uma partida. Para o confronto diante do Grêmio, as opções do técnico Zé Ricardo foram Miguel Trauco, Guerrero, Mancuello, Cuéllar e o estreante Berrío.

Além dos gringos, o técnico rubro-negro optou por levar um dos meninos da bsae como opção para zaga. Ao lado do veterano Juan, Léo Duarte irá figurar no banco de reservas como opção para Zé ao longo do confronto de estreia da Copa da Primeira Liga.

Dois estrangeiros que viajaram na tarde desta terça (7) para Brasília, local do confronto, tem um ponto em comum: o país de origem. Já veterano na equipe rubro-negra, o colombiano Cuéllar tem sido parte fundamental na adptação de seu compatriota recém chegado ao Flamengo, Orlando Berrío. Cuéllar falou sobre as dicas que vem dando para o novo reforço da equipe rubro-negra e o que acha dele ter sido relacionado para a estreida da Primeira Liga.

"Isso é muito bom pra ele. Eu ensino a ele sobre tudo, como é o Flamengo, a grandeza do clube. Até onde morar, o que é melhor para ele e sua família. Acho que vai se adaptar muito rápido pelo que tenho indicado para ele. Acho que é muito bom. É um cara que tem muita qualidade e com certeza vai dar muito certo no Flamengo", afirmou.

Portaluppi não viaja e equipe do Grêmio será 100% reserva

O Grêmio não trata como prioridade a Copa da Primeira Liga. Prova disso é que o tricolor gaúcho usará a estreia do confronto como oportunidade para testar uma equipe composta por reforços recém chegados, além dos garotos da base.

Nem mesmo a comissão técnica estará em Brasília, visto que o treinador Renato Portaluppi anunciou, pela quarta vez desde o seu retorno, que não estará à frente do Grêmio na beira do gramado. Em seu lugar, o auxiliar Alexandre Mendes comandará a equipe gaúcha.

Entre os estreantes da noite, três nomes contratados em 2017 farão a primeira partida defendendo as cores do Grêmio. No treinamento da última segunda (6), Michel, Bruno Cortez e Léo Moura foram colocados na equipe titular e devem começar jogando na partida de estreia da Primeira Liga.

O confronto com o Flamengo marca, além da estreia de Léo Moura pelo tricolor gaúcho, o reencontro do lateral com o ex-clube pelo qual atuou por mais de 10 anos. Sobre a partida, ele afirmou ser diferente de outros adversários e disse estar satisfeito no novo clube.

"Agora estou no Grêmio e feliz. Vai ser minha estreia, espero fazer bom jogo e ajudar o Grêmio. Se Deus colocou esse momento, é porque tinha que ser. Acho que a estreia vai ser importante. Voltar a jogar novamente e contra um clube que defendi por muito tempo lógico que é diferente, mas não tem nada de muito especial", comentou.

Quando questionado sobre comemorar, caso marque no confronto, o lateral não titubeou: "Com certeza".