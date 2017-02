Jogo Flamengo x Madureira AO VIVO hoje no Campeonato Carioca 2017 (0-0)

Ola, leitor amigo! Acompanhe conosco todos os lances do duelo entre Flamengo x Madureira ao vivo, válido pela quinta rodada do grupo B da taça Guanabara.

O jogo acontecerá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 17h00, horário de Brasília. Siga o lance a lance da partida na VAVEL Brasil.

No duelo preliminar deste sábado, Fla e Madureira se enfrentaram ao vivo pelo campeonato carioca sub-20, na Gávea, com vitória dos rubro-negros por 3x1.

A partida Flamengo x Madureira terá um gosto especial para o lateral Pará, do Flamengo. O camisa 2 fará seu centésimo jogo pelo Flamengo, com 3 gols marcados. Essa também será a centésima partida do Fla no Raulino de Oliveira, onde o time tem ótimo retrospecto.

Flamengo x Madureira ao vivo

Baixas do elenco em Flamengo x Madureira ao vivo hoje: O Fla não contará com os atacantes Berrío e Leandro Damião, que saíram machucados da última partida contra o América-MG. Conca, Éderson e Thiago Santos seguem no Departamento Médico, sem previsão de estreia na temporada

Pra ficar de olho no jogo hoje: O Madureira tem, como um de seus principais jogadores, o atacante Souza "Caveirão", velho conhecido da torcida do Fla. O centro-avante jogou pelo rubro-negro entre 2006 e 2008, marcando 32 gols em 87 jogos. Dois deles, inclusive, na final de 2007 contra o tricolor

O duelo também será interessante por promover o confronto entre o melhor ataque (do Fla, com 13 gols) e a melhor defesa (do Madureira, com apenas 1 gol sofrido) do grupo B até aqui

Jogos Flamengo x Madureira para a história: Sem dúvida nenhuma os jogos mais importantes entre Flamengo e Madureira na história foram os que decidiram o título da taça Guanabara de 2007, na época disputada em duas partidas. No primeiro confronto, o tricolor suburbano venceu o Fla por 1x0 em pleno Maracanã e com um jogador a menos. No segundo jogo, porém, o rubro-negro fez valer o seu melhor elenco e goleou os rivais por 4x1, ficando com o título da competição.

Assistir jogo Flamengo ao vivo hoje

Para terminar em primeiro lugar da chave, o Flamengo precisa pelo menos empatar a partida deste domingo contra o Madureira. Para o tricolor, só a vitória interessa. O líder do grupo pegará o Vasco nas semi-finais, já o vice, pegará o Fluminense, que tem 100% de aproveitamento no campeonato até aqui. A vantagem do empate, logicamente, será do Flu, primeiro colocado do grupo C.

Os dois times jogam pelo simbólico título de campeão do grupo B da Taça Guanabara, bem como a vantagem do empate nas semi-finais da competição

O Madureira também vem empolgado. O time tem três vitórias e um empate, e está invicto até aqui na competição. A equipe vem de um 0x0 contra o Nova Iguaçu

O Flamengo vem embalado para esse jogo. Com seis vitórias nos seis primeiros jogos da temporada, o rubro-negro não tinha início de temporada tão bom desde 2011. No último jogo, a equipe derrotou, pela taça da Primeira Liga, o América-MG por 1x0