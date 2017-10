Flamengo ultrapassa Corinthians e assume liderança em ranking digital do Ibope

Google Plus

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Após vencer ontem a Chapecoense por 1 a 0 na Arena Condá - vitória que quebrou um jejum de 643 minutos sem marcar fora de casa -, o Flamengo e seu torcedor têm mais um motivo para comemorar. Nesta segunda-feira (16), o Ibope divulgou novo ranking de monitoramento digital, com uma novidade: após ultrapassar o Corinthians, o Rubro-Negro é o clube com mais seguidores no Brasil.

A pesquisa da instituição soma os números de Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, quatro das principais redes sociais atualmente. No agregado, o Flamengo chega carrega a marca de 19.208.606 inscritos no meio digital.

O crescimento do Flamengo nas redes é algo a ser celebrado - apenas em 2017, foram mais de 2,4 milhões de novos seguidores. O crescimento do clube da Gávea foi tão grande que em janeiro, o Corinthians - que só supera o Rubro-Negro no Twitter - tinha um milhão de seguidores a mais que o clube carioca.

Confira o ranking detalhado abaixo: