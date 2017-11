Vizeu admite erros e assume peso de defender o Flamengo: "Temos que fazer história"

(Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

Na tarde deste domingo (12), o Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 0, com dois gols de Deyverson. A derrota mantém o Rubro-Negro na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Apesar de um início com ânimo, além do embalo pela vitória na rodada anterior sobre o Cruzeiro, o time carioca acabou neutralizado pelo time palmeirense e não conseguiu infiltrar a defesa adversária.

Um dos jogadores da base flamenguista presentes no confronto, Felipe Vizeu teve poucas chances e não fez sua melhor partida pela equipe da Gávea. Ao final do duelo, o centroavante fez uma breve análise do desempenho e apontou algumas falhas ainda constantes no Rubro-Negro.

"Faltou ganhar o jogo. A gente sabe o que o professor pede pra gente. Temos que assumir nossa responsabilidade. Não está bom do jeito que está. Estamos criando pouco, tomando gols bobos. Não podemos ficar do jeito que estamos. Está passando o tempo. No Flamengo, não podemos deixar. Temos que fazer história aqui, temos que aproveitar", afirmou.

Questionado sobre uma possível prioridade do Flamengo pela Sul-Americana em vez do Brasileiro, Vizeu declarou não ter uma competição "favorita", além de ressaltar a importância do torneio nacional.

"Não tenho pensado nisso agora. Temos que pensar passo a passo. A gente sabe a importância do Brasileirão, de estar lá em cima por causa da Libertadores. Temos jogos importantes, decisivos, e pensar em cada passo", completou o atacante.

Projetando a sequência no campeonato nacional, o camisa 47 pediu rápida reação do elenco do Flamengo. Ao passar pela zona mista, o atacante garantiu uma autorreflexão do grupo carioca antes do próximo confronto.

"Temos que rever isso tudo o mais rápido possível. Não podemos perder do jeito que estamos perdendo. Temos que ficar ligados para não tomar gols bobos. Vamos colocar a cabeça no travesseiro e pensar para reverter contra o Coritiba", finalizou.

Na próxima quinta-feira (16), o Flamengo vai ao Couto Pereira enfrentar o Coritiba, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21 horas.

