Rueda não confirma goleiro titular, mas garante que já definiu time do Fla: "Jogadores já sabem"

(Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

O ano de 2017 do Flamengo dependerá dessa noite na Colômbia. O Rubro-Negro enfrentará o Junior de Barranquilla, podendo até empatar para se classificar à final da Sul-Americana. E na coletiva pré-jogo do treinador Reinaldo Rueda, o tema principal não poderia ser outro: quem será o titular do gol carioca?

O comandante se esquivou das perguntas da imprensa, e preferiu afirmar que os jogadores já sabem a escalação e estão preparados para a partida decisiva no estádio Metropolitano.

"Vocês sabem a escalação vai sair amanhã, com a equipe. Sempre falamos, ainda ontem pela manhã, antes da viagem trabalhamos no treinamento. Hoje, pela tarde, fizemos parte estratégica, vimos vídeos do Junior. Fizemos a análise do comportamento do rival, o mandante aqui. Os jogadores já sabem a escalação que vai jogar amanhã. A situação do goleiro, que é um caso específico que acontece infelizmente neste momento, em que vivemos isso com o Diego Alves. Um insucesso para nós. É um insucesso, um acidente. Creio que o resto de os jogadores estão bem, trabalhando bem, se recuperando. Não há nenhuma dúvida específica", afirmou.

+ Cuéllar garante pressão máxima na Colômbia, mas alerta: "Temos que fazer jogo inteligente"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Ainda sobre a disputa entre César, que não joga oficialmente desde 2015, e Muralha, que vive um péssimo momento em 2017, Rueda elogiou os dois arqueiros e lamentou muito a lesão de Diego Alves.

"Creio que o caso do Muralha é um caso isolado de uma decisão errada em um momento preciso do jogo, mas são goleiros que trabalham muito bem. Tanto a tática individual quanto a tática da equipe. São jogadores que trabalham muito bem e têm excelentes condições. Sabemos o momento que cada um vive. Não é fácil, porque estávamos com o Diego Alves com continuidade. Hoje, nenhum goleiro tem essa quantidade de jogos (que o Diego)", completou Rueda.

Flamengo e Junior Barranquilla se enfrentarão às 22h30 (horário de Brasília). Após o resultado positivo no Maracanã, o Rubro-Negro joga pelo empate na Colômbia para garantir uma vaga na final da Sul-Americana contra o Independiente (ARG). A VAVEL Brasil irá transmitir o confronto em tempo real.

+ Réver foge de comparações entre goleiros do Fla e cita ansiedade: "Maior dificuldade que temos"

Outros trechos da coletiva de Rueda:

Conhecimentos sobre o Junior: "Creio que o Junior é uma equipe com jogo muito coletivo, muito ofensivo, uma agressividade ofensiva. O Junior, por ser o mandante, aproveita muito o que tem no seu entorno. A atmosfera que tem o estádio. Vai ser um jogo de altíssima concentração. Precisamos fazer um jogo muito inteligente, de grande disciplina tática. Temos tudo para fazer um bom jogo. Eu falava com o colega o que significa esse estádio para nós. É como o Maracanã para os brasileiros. O Metropolitano representa muito. Fico recapitulando o que vivemos aqui com o Atlético Nacional. É uma nostalgia, uma saudade."

Padrão de jogo rubro-negro:"Flamengo tenta fazer esse futebol coletivo, vistoso. É uma equipe que gosta de ter a bola. Futebol brasileiro é uma grande potência no jogo aéreo, pelo biotipo, pela cultura, porque tem muito bons lançadores. Essa boa sensibilidade para lançar e fazer muitos gols em jogo aéreo."

Teor decisivo do confronto: "Acredito que amanhã vai ser um jogo com duas equipes que jogam muito bem. Creio que essa é a dinâmica da profissão. Muito bom dirigir um clube grande como um Flamengo. É isso o que queremos, dar essa alegria depois desse ano. As viagens, partidas, tudo é resumido em 90 minutos. Estamos quase 100 dias no Flamengo e queremos cumprir a meta da Sul-Americana. Essa é a partida do semestre para nós, que pode nos levar para essa grande final."