Jogo Vitória x Flamengo AO VIVO hoje pelo Brasileirão 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, a ser disputado no Estádio Barradão, em Salvador.

No primeiro, Flamengo e Vitória se enfrentaram na Ilha do Urubu. Na oportunidade, o Leão derrotou a equipe carioca, o que resultou na demissão do técnico Zé Ricardo, agora no Vasco.

Arbitragem

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA-FIFA)

Assistente 1: Hélcio Araújo Neves (PA-CBF)

Assistente 2: José Ricardo Guimarães Coimbra (PA-CBF)

Quarto Árbitro: Luís Diego Nascimento Lopes (PA-CBF)

Assistente Adicional 1: Andrey da Silva e Silva (PA-CBF)

Assistente Adicional 2: Djonaltan Costa de Araújo (PA-CBF

Expectativa de casa cheia!

ATENÇÃO: INGRESSOS ESGOTADOS para a torcida do Vitória (arquibancada e cadeira) para a partida deste domingo (3). Os únicos ingressos disponíveis para a venda são para a torcida do Flamengo: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada) - setor Arquibancada Visitante. #Barradão30mil — E.C. Vitória (@ECVitoria) 2 de dezembro de 2017

Sem Rhodolfo, punido, e Réver, suspenso, zaga rubro-negra deverá ser composta por Rafael Vaz e Léo Duarte.

Boa notícia! O Flamengo conseguiu, na tarde deste sábado (2), o efeito suspensivo para o atacante Felipe Vizeu. O atleta foi punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), juntamente com o zagueiro Rhodolfo, por conta da briga que ambos se envolveram no jogo contra o Corinthians. A ideia do Rubro-Negro era poder contar com os dois jogadores, mas o STJD concedeu o efeito apenas para o atacante.



(Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Time brasileiro com maior número de jogos na temporada (80), o Flamengo vive problemas com o desgaste físico de seus jogadores. Para o confronto deste domingo, o técnico Reinaldo Rueda poderá poupar alguns atletas visando o jogo contra o Independiente, na próxima quarta-feira (6), na Argentina. O zagueiro Juan, de 38 anos, pode ser um dos preservados.

Depois da ótima vitória na Colômbia, o Mais Querido volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Com os 53 pontos atuais, o Flamengo garantiria vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. No entanto, caso seja derrotado, o time carioca pode até mesmo não conseguir a classificação, passando a depender exclusivamente do título da Sul-Americana.

Notícias do Flamengo

Fala, Professor!

“Dentro de casa, a gente não tem feito bons jogos, com exceção dos jogos do Palmeiras e da Ponte (Preta), que foram as nossas vitórias no segundo turno, o time sofreu diante de vários adversários. Mas, hoje, vive um momento diferente, vem de uma vitória fantástica fora de casa, virando o placar adverso. O lado emocional, hoje, está muito mais fortalecido e tenho certeza que para este jogo de domingo, o time vai ter uma postura diferente mesmo sabendo da importância do resultado. Acho que, hoje, a gente está mais forte para enfrentar não só o Flamengo, que é um belo adversário, como também o lado mental, o lado psíquico de se jogar diante da sua torcida, que ao longo da temporada não foi bacana, mas que nesse último jogo, a gente pode encerrar com chave de ouro”, disse Mancini.

(Foto: Divulgação/ ECV)

Atletas Relacionados

Goleiros: Wallace Barato, Fernando Miguel e Caique

Laterais: Caique Sá, Patric e Thallyson

Zagueiros: Bruno, Kanu, Ramon e Renê Santos

Volantes: Fillipe Soutto, José Welison e Uillian Correia

Meias: Yago, Carlos Eduardo, Jhermerson e Cleiton Xavier

Atacantes: Danilinho, Neilton, Rafaelson, André Lima e Kieza

Indefinição! Os últimos dias foram de mistério no CT Manoel Pontes Tanajura. O técnico Vagner Mancini comandou treinos com os portões fechados, visando preparar sua equipe para surpreender o Flamengo. Mancini não deu indícios de quais jogadores vai usar para substituir os três atletas suspensos por cartão.

Desfalques! O Leão irá para o jogo mais importante da temporada desfalcado de três importantes atletas. Suspensos, o zagueiro Wallace, o lateral Geferson e o atacante Santiago Tréllez não enfrentam o Flamengo. Além deles, o volante David, com lesão na coxa direita, é outo desfalque confirmado.

Notícias do Vitória

Já pela Copa Sul-Americana, o Rubro-Negro derrotou o Junior Barranquilla fora de casa, e se classificou para a decisão do torneio continental.

Últimos resultados - Flamengo

Pelo Brasileirão, o Mais Querido saiu na frente diante do Santos. No entanto, com duas falhas do goleiro Alex Muralha, o time da Gávea sofreu a virada e acabou derrotado. Crônica da partida: Com duas falhas de Muralha, Santos vira sobre Flamengo e garante vaga direta na Libertadores

Últimos resultados - Vitória

No último domingo, em confronto direto contra o rebaixamento, o Vitória derrotou a Ponte Preta, de virada, decretando a queda do time campineiro. Confira a crônica da partida: Com virada heróica, Vitória vence e rebaixa Ponte Preta

Choque de Rubro-Negros! Vitória e Flamengo almejam objetivos distintos na última rodada do Brasileirão. Enquanto o rubro-negro baiano luta para evitar o rebaixamento, o carioca pensa em conquistar a vaga na Copa Libertadores de 2018.

