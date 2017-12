Invicto na Sul-Americana, Flamengo dá primeiro passo em direção a novo título continental

(Foto: Hugo Alves/Editoria de Arte VAVEL Brasil)

Superação: Ação de superar. Passar por cima. Vencer. Dominar. Essas são algumas das definições que o dicionário nos apresenta. Entretanto, no futebol, nosso melhor exemplo em 2017 talvez seja o Flamengo. O Rubro-Negro já foi campeão da Copa Mercosul em 1999, mas desde que o torneio mudou formato e nome para Copa Sul-Americana, o clube sequer havia chegado perto da grande decisão

Em três de suas últimas cinco participações, o clube caiu na fase preliminar, além de outros dois fracassos nas oitavas. Em 2017, disputando o torneio pela sexta oportunidade, o Flamengo está a um passo de sagrar-se campeão da Sul-Americana. Invictos e com a melhor campanha do torneio, os rubros-negros irão enfrentar o Independiente (ARG) na final do torneio continental.

Na segunda fase da Sul-Americana - em seu primeiro confronto no torneio - o Flamengo reencontrou e superou o Palestino, fora de casa, por 5 a 2. Na volta, concretizou a vitória por 5 a 0 na Ilha do Urubu, deixando o incrível placar agregado de 10 a 2. Com a vitória, o Flamengo se classificou para enfrentar a Chapecoense nas oitavas. Em primeiro jogo equilibrado, fora de casa, os times ficaram em um placar neutro: 0 a 0; na volta, os rubros-negros venceram por 4 a 0 e se classificaram.

Classificação histórica para as quartas e semifinal da Sul-Americana

Pela primeira vez na história, os rubros-negros se classificaram para as quartas de final da Sul-Americana. Contra o Fluminense, o clássico foi coberto de emoções e desta vez o Flamengo levou a melhor. No primeiro jogo, venceram os tricolores por 1 a 0 e levaram a vantagem para o jogo decisivo. Na segundo partida, o Tricolor saiu vencendo, chegou ao placar de 3 a 1 de vantagem, mas o Rubro-Negro igualou o resultado nos minutos finais e garantiu o avanço no torneio.

Classificados após jogo emocionante contra os tricolores, o Flamengo avançou para mais uma etapa histórica: a semifinal da Sul-Americana. Dessa vez contra o Junior Barranquilla, os rubros-negros estavam a um passo de disputar a final da competição - e assim foi feito. Venceram o primeiro jogo por 2 a 1 diante dos seus torcedores e na partida de volta, na Colômbia, concretizaram a vitória ao triunfar por 2 a 0.

Relembre as últimas passagens do Flamengo na Sul-Americana

2003 foi a primeira vez que o clube participou do torneio, mas o Flamengo sequer conseguiu chegar à primeira fase da competição. Internacional e Santos, respectivamente, deram fim a participação do Rubro-Negro ainda na preliminar brasileira. Um ano depois, em 2004, o clube carioca reencontrou o Santos, que mais uma vez o eliminou do torneio, desta vez nos pênaltis.

No primeiro Fla-Flu internacional da história, em 2009, o Tricolor saiu com a melhor, pondo um fim à campanha do Rubro-Negro novamente na fase preliminar. O primeiro jogo terminou em 0 a 0; na volta, o empate em 1 a 1 garantiu o avanço do Fluminense pelo critério do gol fora de casa.

Em 2011, era a primeira vez que o Flamengo tinha conseguido chegar às oitavas de final da Sul-Americana. Mas o Universidad de Chile goleou o rubro-negro por 4 a 0 no Maracanã; na partida de volta, a La U venceu pelo plcar mínimo, manteve a vantagem e eliminou o Rubro-Negro.

No ano passado, em 2016, mais uma eliminação na competição, desta vez para o Palestino. O Flamengo saiu na frente ao vencer por 1 a 0 no Chile, mas foi surpreendido em plena Cariacica e perdeu por 2 a 1, dando adeus à Sul-Americana.