Diego marca no fim, Flamengo vira sobre Vitória e garante vaga na fase de grupos da Libertadores

INCIDENCIAS: Partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Estádio Barradão, na Bahia | Público presente: 30.140 pessoas

Foi com emoção, mas o Flamengo está confirmado na fase de grupos da Libertadores da América 2018. Atuando fora de casa, o rubro-negro carioca venceu o Vitória neste domingo (3) no Barradão, terminando a 38ª rodada do Brasileirão na sexta colocação, com 56 pontos; mesmo com a derrota, o time de Vágner Mancini escapou do rebaixamento, ficando na 16ª posição com 43 pontos.

Carlos Eduardo, ex-Fla, marcou para os donos da casa, mas Rafael Vaz e Diego - este aos 50' do segundo tempo, garantiram o placar de 2 a 1 para os visitantes, que se classificaram diretamente para a fase de grupos da Libertadores.

Nesta quarta-feira (6), o Flamengo ainda tem a busca pelo título da Copa Sul-Americana, diante do Independiente no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, às 21h45. O confronto de volta acontece no Maracanã dia 13, no mesmo horário.

Carlos Eduardo aplica 'Lei do Ex' e Vitória vai ao intervalo em vantagem

Poupando Juan e com os desfalques do lesionado Réver e do suspenso Rhodolfo, Rueda escalou Léo Duarte e Rafael Vaz como dupla de zaga. Pelo lado baiano, o artilheiro Tréllez e o líder em assistências, David, também foram desfalques.

Aos 16', o Flamengo teve a a primeira boa oportunidade: Trauco cruzou rasteiro na pequena área, mas Felipe Vizeu não conseguiu finalizar. Na sequência, os donos da casa chegaram com perigo com Patric, que finalizou à queima-roupa para ótima defesa de César.

O cronômetro marcava 33' quando mais uma vez o centro-avante visitante teve nova oportunidade de gol. Everton Ribeiro deu belo passe para Vizeu, mas o atacante finalizou à direita da meta defendida por Fernando Miguel.

Empurrados pela torcida, o Vitória conseguiu abrir o placar no Barradão já aos 40'. Carlos Eduardo, que atuou no Flamengo em 2013, recebeu na grande área; o meia aproveitou espaço dado por Rafael Vaz e finalizou sem chances para César.

Diego foi mal mais uma vez e teve primeiro tempo apático | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Diego vira no último minuto e garante Fla na fase de grupos da Libertadores

Sem mudanças, as equipes retornaram para a etapa complementar. Precisando do resultado para se garantir de forma direta à Libertadores, o Flamengo se alçou ao ataque em busca da virada.

Aos 7', Diego recebeu na intermediária, fintou e finalizou com o pé direito, passando rente à trave esquerda de Fernando Miguel. Sem criatividade, ambas as equipes pecavam na armação de jogadas, e a partida ficou truncada no meio-campo.

Sobrou então para Vinicius Júnior resolver para o Flamengo. O jovem recebeu na ponta esquerda, driblou a marcação e cruzou para Arão; o volante ajeitou para Rafael Vaz, que finalizou no ângulo, empatando a partida aos 30'.

De criticado o ano todo a decisivo: Vaz marcou o gol de empate e se emocionou no apito final | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A partida já se encaminhava para o fim, quando quis o destino colocar Diego novamente como protagonista. A atuação apática do camisa 35 durante os 90 minutos foi deixada de lado, quando o mesmo se responsabilizou para cobrar a penalidade infantil cometida por Uillian Correia.

A final da Copa do Brasil, perdida justamente após cobrança errada de Diego, voltou a passar pela cabeça do camisa 35. No entanto, desta vez, o craque rubro-negro escolheu a batida de segurança, fuzilou no meio do gol de Fernando Miguel e colocou o Flamengo na fase de grupos da Libertadores.