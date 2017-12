A poucos dias da Sul-Americana, Conmebol realiza exame antidoping surpresa no Flamengo

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Os jogadores do Flamengo foram pegos de surpresa, nesta segunda-feira (11), antes do treino. A dois dias da decisão da Sul-Americana, os funcionários da Conmebol foram até o Ninho do Urubu para realizarem um teste de antidoping no elenco rubro-negro, que não foi avisado do procedimento anteriormente.

O procedimento de coleta das amostras pelos membros da entidade envolveu somente jogadores que terão condições de atuar na próxima quarta-feira, contra o Independiente, no Maracanã. Os atletas que não estão inscritos na competição internacional e os que estão lesionados foram liberados do exame.

+ Com retorno para a China confirmado, Conca é liberado pela diretoria do Flamengo

A realização do teste não é nenhuma novidade. Para a decisão da Libertadores, a Conmebol adotou o mesmo procedimento com os jogadores do Grêmio e do Lanús. Por coincidência, a avaliação aconteceu poucos dias depois da Fifa anunciar a suspensão de Paolo Guerrero por um ano devido a um resultado positivo para benzoilecgonina no antidoping.

O Rubro-Negro encerra sua preparação nesta terça-feira para a grande final da Sul-Americana. Na quarta (13), o Flamengo recebe o Independiente no Maracanã na grande decisão do torneio continental. Como não há critério de gol fora de casa, os cariocas precisam vencer por dois gols de diferença para garantir o título ainda no tempo regulamentar. Um resultado 1 a 0 rubro-negro leva a disputa para a prorrogação.