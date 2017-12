Cuéllar é expulso no Maracanã e desfalca o Flamengo na estreia da Libertadores em 2018

(Foto: Bruna Prado via Getty Images)

A Libertadores de 2018 ainda nem teve seus grupos sorteados, mas o Flamengo já tem um desfalque importante para a estreia no torneio continental. Após o vice-campeonato na Sul-Americana para o Independiente, o jogador Cuéllar protagonizou confusão com o trio de arbitragem e levou o cartão vermelho.

Visivelmente irritado, o volante discutiu com o juiz da partida e foi expulso durante a premiação do torneio. Com o fim da Sul-Americana, Cuéllar terá que cumprir suspensão na próxima competição da Conmebol que disputar - consequentemente, a Libertadores de 2018. O sorteio de grupos do torneio continental será na próxima quarta-feira (20).

O camisa 26, que questionou o pênalti assinalado no Maracanã, estava completamente desolado com o vice-campeonato. "A gente fica muito chateado por não dar essa alegria para a torcida rubro-negra. É levantar a cabeça e olhar para cima, porque a gente tentou. No outro ano ainda tem muita coisa pela frente", disse.