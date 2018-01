Contestado pela torcida do Flamengo, Gabriel encaminha empréstimo com Sport

Gabriel foi pouco aproveitado em 2017 e acerta detalhes de empréstimo com Sport | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Um dos jogadores mais contestados do atual elenco do Flamengo, o atacante Gabriel pode estar de saída para o futebol nordestino. O jogador está envolvido em tratativas para ser emprestado ao Sport por uma temporada, tendo contrato com o time carioca até o fim de 2019. Procurado pela VAVEL Brasil, o empresário do atleta afirmou que não comenta sobre negociações.

No Flamengo desde 2013, o atacante entrou em campo 214 vezes, marcando 23 gols. Conquistou três títulos: a Copa do Brasil do ano anteriormente citado e os Cariocas de 2014 e 2017.

Apesar dos troféus, nunca foi unanimidade com os treinadores que passaram pelo Ninho do Urubu, muito menos com a torcida rubro-negra. Em 2016, viveu seu auge com Zé Ricardo, revezando sempre com Everton e Fernandinho pelas pontas na temporada em que o rubro-negro brigou pelo título brasileiro com o Palmeiras.

Gabriel teve a maior parte de seus 30 jogos disputados em 2017 ainda no primeiro semestre com Zé Ricardo. Em março, teve seu contrato renovado até o fim de 2019, causando críticas por parte da torcida rubro-negra. Sua melhor atuação no ano passado foi ainda na estreia do Flamengo na Libertadores diante do San Lorenzo (ARG); saindo do banco, sofreu pênalti e fez o quarto na goleada por 4 a 0 no Maracanã.

Gabriel viveu noite especial na estreia da Libertadores, saindo do banco, sofrendo pênalti e fechando a goleada por 4 a 0 | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Além de Gabriel, outros jogadores criticados pela torcida como Matheus Sávio e Márcio Araújo já não estão mais no Flamengo: o jovem acertou com o futebol português e o ex-camisa 8 agora defende a Chapecoense. Muralha e Rafael Vaz também não fazem parte dos planos para 2018 e aguardam propostas concretas para deixar o rubro-negro.

Como noticiado nessa terça (9), o meia argentino Mancuello também está de malas prontas para sair do futebol carioca. O destino é o Cruzeiro, confirmado pela equipe de reportagem da VAVEL Brasil em contato com o empresário do atleta. A negociação será através de venda, e não empréstimo, e detalhes mínimos que estão sendo resolvidos ainda impedem a confirmação da transação por parte dos times envolvidos.