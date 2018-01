Restante do elenco do Flamengo retorna ao Ninho do Urubu para pré-temporada

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Já com o novo treinador Paulo César Carpegiani, a segunda metade do elenco Flamengo se reapresentou para pré-temporada neste sábado (13). Os jogadores que participaram da reta final de 2017 chegaram ao CT Ninho do Urubu pela manhã e já iniciaram os trabalhos visando a temporada de 2018.

Neste sábado, o grupo titular retomou os trabalhos exatos 30 dias depois do vice-campeonato na Sul-Americana, para o Independiente. Cedido à Chapecoense, Márcio Araújo não se apresentou ao CT, assim como Gabriel, que negocia empréstimo com Sport.

Aniversariante do dia, Ederson - que teve seu contrato renovado com o Flamengo recentemente -, também se reapresentou para a nova temporada. O meia, que completou 32 anos de idade, segue sua recuperação após duas cirurgias e quimioterapia para retirada de um tumor no testículo.

Rômulo e Renê cumprimentam Ederson em reapresentação (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Vale lembrar que parte do elenco já havia se reapresentado no último dia 4. Retornaram ao centro de treinamento os jovens do time sub-23 que foram promovidos ao time profissional, além de jogadores que voltaram de empréstimo - caso dos volantes Jonas e Ronaldo. Entre os jovens, já considerados profissionais estão Gabriel Batista, Thuler, Klebinho, Jajá e Jean Lucas.

No domingo (14), o Flamengo terá um amistoso contra o Resende, o primeiro de uma série visando a preparação do time para a estreia no Campeonato Carioca. O primeiro desafio no torneio estadual será contra o Volta Redonda, na próxima quarta (17), às 21h45; a partida será no estádio Raulino de Oliveira.