Carpegiani elogia comprometimento dos jovens após vitória do Flamengo

(Gilvan de Souza/ Flamengo)

A reestreia de Paulo César Carpegiani no comando técnico do Flamengo não poderia ter sido melhor. Com uma equipe formada por jovens atletas, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, gols de Lucas Silva e Pepê. Embora a média de idade dos relacionados para a partida não atingisse os 20 anos, Carpegiani não se surpreendeu com a postura e a atuação dos jogadores:

"Para mim, em termos de personalidade, esperava justamente isso. Que eles não tivessem medo de jogar. Eu disse que eles tinham uma enorme responsabilidade, e eu não tirei isso dos ombros deles. Muito pelo contrário, coloquei mais. Isso faz parte do menino feito no Flamengo. Eles têm que saber que pertencem a um grande clube. Para mim, [a atuação] não foi nenhuma novidade. Os meninos têm boa qualidade, têm personalidade e demonstraram isso. Fizemos 35 minutos de muito bom futebol. Futebol de movimentação, dinâmica, recuperação. Tomamos a iniciativa. No segundo tempo, por causa da preparação de apenas dez dias, seguramos um pouco", revelou.

O técnico do Flamengo também comentou que achou o segundo gol, uma bomba de Pepê no ângulo, foi mais bonito que o primeiro, de Lucas Silva, e explicou o motivo.

"O primeiro gol saiu de um domínio acentuado que tivemos no jogo e eu não esperava isso tudo, mas a personalidade deles, a troca de posição, confundiu bastante o adversário. Impusemos o nosso ritmo. O segundo gol foi em um contra-ataque muito bonito, até mais bonito que o primeiro. Estou bastante satisfeito. Mostrou o esforço dessa garotada em treinamentos, exames, mas temos que melhorar bastante em todos os aspectos", afirmou.

O técnico também comentou sobre a concentração dos jogadores no vestiário, e revelou a falta de uso dos celulares, tão comum hoje em dia, antes e depois da partida.

"Eles estão aí à espera de uma oportunidade. Vi um grupo muito tranquilo no início do jogo. Por incrível que pareça, ninguém com o celular. Estou acostumado com profissionais onde há a música, a descontração, coisa que não é muito boa. Os meninos estavam todos concentrados e aquele ponto de interrogação: 'O que será que eles estão pensando?'. Era concentração total. Demonstraram desde o início uma dedicação, sabem o que é Flamengo. E foi o que eles disseram antes de entrar em campo: 'Isso aqui é Flamengo e vamos partir para decidir o jogo'. Enquanto tivemos força, tivemos muito bom futebol. Depois, deu uma caída normal. Essa chance que estão tendo têm que aproveitar. E aproveitaram", destacou.

A próxima partida do Flamengo será contra a Cabofriense, domingo às 20h15 na Ilha do Urubu, contará com cinco jogadores que voltaram a treinar no último sábado (13), segundo Carpegiani, e não descartou uma estreia de Marlos Moreno. Além disso, anunciou o retorno de três jogadores para a Copinha, além dos que vieram para o banco de reservas na noite dessa quarta-feira (17), e os oito estarão de volta para a segunda rodada do Carioca.

''Temos um planejamento de que só ganhamos, só tiramos jogadores da Copinha. Agora, vamos retribuir. Com a chegada de jogadores que estão em melhores condições para aguentar 45, 60 minutos, vamos devolvê-los. São cinco jogadores que vão estar em campo, Rodinei, René, Léo Duarte, Vinicius e Lincoln. E voltam, além dos cinco que vieram agora, Ramon, Patrick e Wendel para Copinha. É um caso todo específico. Ele [Marlos] jogou pela última vez em novembro, e se amanhã ou depois estiver mais ou menos fará a estreia com certa antecipação".

Por fim, Carpegiani descartou o uso de força máxima no clássico contra o Vasco, marcado para o dia 27 de janeiro no Maracanã. O uso de alguns jogadores que chegaram depois para fazer a pré-temporada será avaliada em conjunto com o departamento de fisiologia do clube.

"Estamos dependendo muito do departamento de fisiologia para tomar a posição conscientemente. Estamos tendo um cuidado todo especial. Alguns jogadores precisam desse suporte, dessa atenção. Chegaram no meio de uma temporada e estamos planejando os que estão em melhores condições para o Carioca. Você me fez uma pergunta objetiva, e é impossível essa primeira turma estar pronta para o jogo com o Vasco. Vamos apenas acoplar alguns para que lá na frente consigamos superar esses primeiros jogos".