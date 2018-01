Ronaldo aponta falta de entrosamento do Flamengo como fator determinante no Carioca

Google Plus

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo bateu a Cabofriense por 1 a 0 neste domingo (21). A partida foi válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca e realizada na Ilha do Urubu. O Rubro-Negro, que havia jogado com um time só de garotos na estreia, teve a integração de cinco atletas da equipe profissional.

Apesar da vitória, Ronaldo comentou que o time encontrou mais dificuldade do que na partida contra o Volta Redonda. Para o volante, a disposição da Cabofriense em campo trouxe mais dificuldades ao Flamengo.

"Não desmerecendo o Volta Redonda, mas eu acho que a gente pegou uma equipe mais junta, mais agrupada, uma equipe que sabe ficar com a bola. A gente sabe que vai encontrar essa dificuldade, mas isso foi bom para testar a nossa equipe", disse.

Além disso, o jogador concordou com o treinador Paulo César Carpegiani, que declarou não ter se convencido mesmo após o triunfo do Rubro-Negro. Para Ronaldo, um ponto a ser destacado é falta de entrosamento do Flamengo, já que alguns atletas começaram a pré-temporada recentemente.

"Isso é um fator que pode ter 'prejudicado' a gente. Com certeza, pouco a pouco o entrosamento da equipe vai melhorando, é só a segunda rodada, tem muito ainda pra acontecer", afirmou Ronaldo.

Para o camisa 8, o Flamengo não conseguiu impor o ritmo de jogo, nem ficar mais com a bola, que é a proposta pedida pelo técnico. Na temporada passada, foi uma característica do time os altos índices de posse de bola.

"Foi uma diferença muito grande de um jogo pro outro. A gente venceu hoje também, mas não conseguimos ficar muito com a bola, impor nosso ritmo de jogo. Com o tempo a gente vai adquirindo entrosamento e tenho certeza que vai melhorar", ressaltou.

O próximo compromisso do Flamengo pelo Campeonato Carioca é na quarta-feira (24). Em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara, o Rubro-Negro recebe o Bangu no estádio Ilha do Urubu; a bola rola às 19h30.