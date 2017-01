Abel Braga exalta Criciúma e comemora vitória do Flu: "Valeu pelo resultado"

(Foto: Divulgação/Fluminense)

O Fluminense estreou com vitória na temporada 2017. Nesta terça-feira (24), o Tricolor derrotou o Criciúma por 3 a 2, em jogo válido pela Primeira Liga. Reestreando oficial frente à equipe, Abel Braga gostou do resultado obtido, mas tratou de exaltar a atuação do Criciúma - principalmente ao goleiro Luiz, tido como destaque pelo treinador.

"O Criciúma saiu na frente e foi superior no primeiro tempo. Nós treinamos a saída de bola, mas eu não imaginava que o goleiro deles jogasse tão bem com os pés. Nos criou dificuldades. Depois, mudamos e passamos a ganhar a primeira bola, o que não havia acontecido.

Mas nem tudo são flores para o técnico. Apesar da vitória, o sistema defensivo deixou a desejar "sofrendo dois gols que não podiam". No entanto, Abel Braga ficou contente com a atuação da equipe de acordo com o nível exigido pelo adversário.

"Sofremos dois gols que não podemos, mas marcamos três gols e vencemos. Valeu pelo resultado e pela exigência que tivemos. O Criciúma, não se enganem, vai fazer um bom ano"

Com a vitória na primeira e única partida da Primeira Liga até aqui, o Fluminense lidera o Grupo A com três pontos. Os próximos compromissos no torneio são contra o Internacional, dia 8 de fevereiro, e contra o Brasil de Pelotas, dia 1 de março. Antes de tudo isso, enfrentará o Vasco na abertura do Campeonato Carioca, no próximo domingo, às 16h, no Engenhão.