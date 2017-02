Já classificado para às semifinais, Fluminense enfrenta o Volta Redonda em Moça Bonita

Já classificado para a semifinal da Taça Guanabara, o Fluminense entrará em campo neste sábado (18) às 16:30 no Estádio de Moça Bonita para enfrentar o Volta Redonda na última rodada da fase de grupos. O tricolor mandará seu time reserva para campo enquanto o Volta Redonda irá com força máxima visando a classificação para a próxima fase.

Invicto na competição e ainda sem tomar gols, o Fluminense - atualmente com 12 pontos - está consolidado na liderança do Grupo C e por este motivo descansará seus jogadores neste final de semana uma vez que o calendário tricolor, composto por Primeira Liga, Copa do Brasil e Cariocão, está exigindo demais dos atletas.

O Voltaço, no entanto, entrará em campo buscando a sua classificação para a semifinal. O time do Vale do Aço disputa com o Vasco a segunda posição do grupo e precisará de um empate ou de uma derrota do time da colina para avançar.

Cairo: "Vamos entrar em campo pensando em fazer mais uma boa atuação"

Embalado após vencer o Vasco da Gama, o Volta Redonda aposta na repetição do time e principalmente na raça para vencer o tricolor carioca. O treinador da equipe, Cairo Lima, falou sobre a partida deste sábado e comentou sobre os pontos necessários para sair de campo vitorioso.

"A equipe vem em uma crescente muito grande. Vencemos o Vasco em uma partida que a equipe foi muito bem e, apesar da derrota contra o Cruzeiro no meio da semana, o time teve uma entrega fantástica e impôs um volume de jogo considerável" - afirmou Cairo quando questionado sobre o resultado frente ao Vasco.

"Agora, teremos pela frente um jogo dificílimo contra o Fluminense, onde jogaremos por uma vaga na semifinal. Então, vamos entrar em campo pensando em fazer mais uma boa atuação e fazer o nosso papel, que é vencer a partida, e depois vamos torcer por um tropeço do Vasco" - completou.

Para a partida o Voltaço usará o mesmo time que venceu o Vasco que segue sem o zagueiro Maílson que está lesionado.

Cria de Xerém, Reginaldo será titular

Com o intuito de descansar seus jogadores titulares, Abel Braga dará a chance para mais um jogador da base neste sábado. Trata-se do zagueiro Reginaldo - que chegou a participar do jogo contra o Globo-RN - e que novamente formará dupla com Nogueira. O jogador concedeu entrevista e comentou a sensação de começar uma partida como titular.

"A ansiedade de poder iniciar como titular é natural. Sempre sonhei com essa oportunidade. Estou feliz, contente, sei da responsabilidade. O time está invicto e sem tomar gols no Carioca" - comentou o zagueiro que também tratou de ressaltar a cobrança de Abel nos treinamentos.

De volta ao Fluminense após empréstimo, Reginaldo aproveita a ausências de Gum e Renato Chaves, o jogador comentou essa disputa pela posição. "São jogadores de alto nível. Quando voltei para o Fluminense eu já sabia dessa concorrência. É algo sadio. Fico até triste pela lesão do Gum, mas ele vai voltar logo. Chaves também está se recuperando" - completou.

Após choque na partida contra o Globo, Júlio César já está 100% recuperado e assumirá a meta tricolor. Dos que participaram da partida da Copa do Brasil, apenas o goleiro e o zagueiro Nogueira jogarão neste sábado.