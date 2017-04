Abel confirma Dourado como titular e projeta Fla-Flu da decisão sem muitos gols

Foto: Divulgação / Fluminense FC

Após empatar em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas e se classificar para as quartas de final da Primeira Liga, o Fluminense vira a chave para a primeira partida da final do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (30), às 16h, no Maracanã. Os ingressos para a partida já estão à venda e, até o momento, 12 mil foram vendidos.

Sem fazer mistérios, Abel Braga revelou qual será o time que enfrentará o Flamengo. Durante a coletiva no CT Pedro Antonio, na tarde desta sexta-feira (28), o técnico afirmou que a equipe que irá a campo será: Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Wendel, Orejuela e Sornoza; Richarlison, Wellington e Dourado.

Com a recuperação de Henrique Dourado, Pedro, que vinha sendo titular nas partidas, voltou para o banco. O técnico explicou a escolha: "não é que o Pedro não vá bem, mas o Dourado é mais cascudo. Mais experiente. Ele prende melhor os zagueiros."

Para Abel, o jogo de domingo será diferente. Sem poder contar com Diego, Zé Ricardo vem jogando com três volantes, e, para Abel, isso fará diferença. "Fla e Flu se conhecem, mas não enfrentamos o Flamengo com três volantes. Vai ser um pouquinho diferente. Uma coisa eu garanto: vai ser definido em detalhes. Em concentração. Temos que estar 100% focados. O foco vem de uma série de acontecimentos que se criaram ao longo do ano. Não podemos estar focados só neste jogo. Chegamos onde chegamos pois estamos focados desde janeiro", afirmou o técnico.

Sobre a expectativa para a partida, o técnico afirmou que a equipe está preparada e que espera um grande jogo domingo. "Pode até ser um jogo louco, como foi o da Taça Guanabara. Mas nenhum de nós vai se atirar de qualquer maneira. São dois jogos, 180 minutos. Quando se ouve 'Fla-Flu', pode ser que seja o clássico mais charmoso do país. E será um grande jogo. Só não acredito em muitos gols".

Confira na íntegra a coletiva de Abel Braga:

- Sequência de jogos

"Não é ideal você ter esta sequência de jogos decisivos. Mas isto não mata ninguém. Falo principalmente pelo Flamengo. Eles têm um departamento de diagnóstico e recuperação de atletas sensacional. Um amigo meu conhece o do Chelsea a disse que é igual. Eles dizem para o atleta: "daqui a pouco você vai espirrar". Dentro das nossas possibilidades, também fazemos isto. O presidente pegou aqui bagunçado. Quando o Bandeira pegou lá, também. Para você ver, não estamos mais nas Laranjeiras, agora temos o CT. Daqui a pouco estaremos aqui direto, vamos descansar, tomar café etc. Falta pouca coisa. O caminho é bom. No trabalho, não vai mudar nada".

- Maneira de jogar

"Temos a mesma maneira de jogar desde o início do ano. E desde lá estamos focados. Os jogadores compraram a ideia. Essa equipe titular teve uma derrota, apenas. Contra o Goiás, com um a menos e aquele pênalti. Uma coisa que é certa, vou falar pra eles: independente do que aconteça, continuamos acreditando nesse grupo e nessa garotada. O trabalho está sendo feito. Não vamos mudar nada. Independente do que acontecer à frente, não vai ter caça às bruxas aqui".

"Nós não temos jogador barraqueiro, que dá porrada. Volante que para o jogo. Por incrível que pareça, nosso jogador mais agressivo é um atacante. Não posso tirar o que eles têm de melhor, que é jogar bola. Vai ser sempre a nossa maneira de jogar. Sempre".

- Diferença das estratégias

"O que muda de jogo pra jogo é a estratégia. Eu não estou na cabeça do Zé Ricardo e ele não tá na minha. O que nós queremos - e o Flamengo, também - é proporcionar um grande jogo. Ainda bem que temos o Maracanã. Soa bem".

- Conquistas no Fluminense

"Acho que eles pensam, 'quer ganhar, chama o Abel' (risos). É uma boa coincidência. Sou apaixonado pelo que eu faço. Quando você pode passar isso num clube que você gosta, fica muito melhor. O mais importante é este escudo aqui do meu peito. Pra isso que a gente se dedica, pra ele que a gente trabalha".

- Protagonismo

"Aqui não tem protagonismo. Temos um jogador de destaque, que é o Scarpa. Mas superamos a ausência dele. Então não tem protagonismo."

- Pressão

"Não tem pressão, eles estão bem. Com humildade, eu digo. Quem joga contra o Fluminense hoje, entra em campo preocupado. A preocupação de antes da temporada não existe mais. Porque encaixamos. No papel, o Fla pode ser melhor. Mas se resolve na arena".

- Entrega do time

"A entrega dos jogadores tem sido excepcional. Aqui não tem barraqueiro. Esperamos um grande jogo domingo".

- Zé Ricardo

"Eu não conhecia o Zé pessoalmente, conheci no primeiro Fla-Flu. Meu observador técnico o conhece e fala muitíssimo bem dele. Um cara correto como o Zé, comandando um time como o Flamengo, certamente chega longe. Pode não ser agora. Mas vai chegar".

- Cheirinho

"Eu não gosto deste negócio de cheirinho. Gosto de cheiro de churrasco. Sinto o do vizinho e quero fazer tb. No futebol é complicado".