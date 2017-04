Raio-X: análise 11x11 de Fluminense e Flamengo

Arte: Hugo Alves/VAVEL.com

Após passarem por Vasco e Botafogo, respectivamente, Fluminense e Flamengo chegam para a final do Campeonato Carioca, final esta que não acontecia há alguns bons anos. Neste especial analisaremos, posição por posição, dois dos melhores ataques do Brasil formando a nossa seleção ideal, baseado no momento atual de cada jogador e na sua importância para o seu clube.

GOLEIRO

No gol uma disputa até certo ponto ingrata. Diego Cavalieri e Alex Muralha não vivem o melhor momento de suas carreiras e, curiosamente, são criticados por um mesmo motivo, a péssima saída de gol. No entanto, devido ao grande trabalho realizado na partida frente ao Vasco, que garantiu a chegada do Fluminense na final, Cavalieri é o nosso escolhido.

LATERAL-DIREITA

Lucas e Pará são jogadores de qualidade semelhante, no entanto, julgaremos aqui a importância de cada jogador para seu time. Desde que chegou ao Fluminense e passou a ser utilizado de modo mais ofensivo, Lucas tem sido uma das peças fundamentais no esquema de Abel Braga, sendo importante tanto na parte de contra-ataques, como na parte das assistências. Já Pará, viveu sua melhor fase no ano passado e esse ano sofre um pouco com a queda do rendimento. Sendo assim, Lucas é o escolhido.

LATERAL-ESQUERDA

Do outro lado do campo outra decisão um tanto quanto complicada. No entanto, devido ao seu futebol vertical ser de extrema importância para o Flamengo, Trauco é o jogador escolhido para ocupar essa posição no nosso time e será responsável por municiar os meias/pontas, além de realizar seus cruzamentos quase que certeiros para Guerrero.

ZAGUEIROS

Para formar a nossa dupla de zaga utilizaremos da versatilidade de Henrique, capitão tricolor que pode atuar tanto na direita quanto na esquerda e somado a ele o capitão rubro-negro, Réver. Ambos formam a segurança de seus times e ao seu lado contam com zagueiros contestados pela torcida como Renato Chaves e Rafael Vaz.

VOLANTES

Visando o equilíbrio à frente da zaga, a dupla de volantes do time será formada por Orejuela, principal jogador no quesito desarme no campeonato, e Arão, jogador de extrema importância para o funcionamento do time rubro-negro, em especial, a transição entre defesa e ataque que deve ser feita com extrema agilidade e qualidade.

MEIAS

Partindo do princípio de um 4-2-3-1 com variação ofensiva para um 4-3-3, precisaremos de todo o poderio do meio-campo tricolor para obter, ao mesmo tempo, a capacidade criativa de Junior Sornoza (uma vez que Diego não participará da primeira partida) com a explosão ofensiva de Wellington Silva e Richarlison, dois jogadores que vivem momentos extraordinários e por isso são unanimidade nesta seleção.

ATACANTE

Todo esse meio de campo foi criado pensando nele, Paolo Guerrero. O camisa 9 vive bom momento em sua carreira e dia após dia mostra que é o cara deste Flamengo. Contra o Atlético Paranaense, por exemplo, foi o único que esteve bem e que em dado momento levou perigo ao time adversário, apesar de uma não colaboração do seu meio de campo.