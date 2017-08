Duelo de artilheiros: Henrique Dourado leva vantagem contra Fred na temporada

Duelo de artilheiros: Henrique Dourado leva vantagem em duelo contra Fred

Na noite desta segunda-feira (21), o Fluminense tem um velho conhecido pela frente: Fred. Ídolo do Tricolor, o agora camisa 9 do Galo defendeu o time carioca por 7 anos antes de retornar à Minas Gerais. Em busca de outro centroavante, foi contratado Henrique Dourado, que não teve um bom começo em 2016, mas que encontrou o seu futebol em 2017 e, até o momento, é o artilheiro do ano.

No duelo entre o atual e o ex-centroavante do Fluminense, Henrique Dourado leva a melhor contra Fred em 2017. O camisa 9 do Tricolor tem 24 gols, contra 23 do camisa 9 do Galo. Porém, o mineiro leva vantagem na média de gols (0,64 por jogo contra 0,62), isso porque atuou quatro vezes menos que Dourado (36 jogos contra 40). Confira na imagem abaixo.

O melhor momento de Fred na temporada foi na Libertadores, quando liderou o Atlético-MG e anotou seis gols, mas não evitou a eliminação nas oitavas da competição. Já Dourado, por sua vez, foi o vice-artilheiro do Carioca, é o atual vice-artilheiro do Brasileirão e da Sul-Americana, tendo ainda alguns jogos pela frente para tentar assumir a liderança.

Em 2017, Henrique Dourado já ultrapassou cinco temporadas de Fred no Fluminense. Com 24 gols, superou o ex-camisa 9 nos anos de 2013, 2015 e 2016, as piores dele com a camisa do Flu, e as temporadas de 2009 e 2010, que Fred foi fundamental em dois opostos: na fuga pelo rebaixamento e no título brasileiro, respectivamente. Confira na imagem abaixo.

Henrique Dourado se aproxima das melhores marcas de Fred pelo Fluminense. Apenas três gols o separam da terceira melhor marca do ex-camisa 9, em 2014, quando terminou artilheiro do Brasileirão. As melhores temporadas do centroavante foram em 2011 (34 gols) e 2012 (30), quando Fred viveu seu auge no Flu. Números ainda bem possíveis de serem alcançados por Dourado.