Com reservas, Fluminense joga mal e é derrotado pelo Boavista na estreia do Carioca

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 1ª rodada do Grupo C da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca 2018, realizado no estádio Elcyr Resende, em Bacaxá (RJ).

Placar: Leandrão, aos 19 minutos; Caio, aos 29 minutos do primeiro tempo; Erick Flores, aos 10 e aos 38 minutos do segundo tempo.

Com muitos garotos revelados em Xerém, o Fluminense não fez uma boa estreia e acabou sendo derrotado por 3 a 1 para o Boavista, em Bacaxá. Erick Flores, duas vezes, e Leandrão marcaram para o Verdão, enquanto o jovem Caio anotou para o Tricolor. Agora, o time comandado por Eduardo Allax é o líder isolado do Grupo C. O Flu, por sua vez, amarga a lanterna da chave.

Dos 11 titulares do Fluminense, apenas Júlio César, Romarinho e Robinho não eram oriundos da base. Além disso, três fizeram a sua estreia no time profissional nesta quarta-feira (17) – casos de Caio, Ramon e Evenilson.

Na próxima rodada, o Boavista recebe o Macaé, no sábado (20), 16h. No mesmo dia, mas às 17h, o Fluminense joga o clássico contra o Botafogo, no Maracanã.

Flu sai atrás, mas busca o empate com garoto da base

O jogo começou corrido em Bacaxá. Com um time recheado de garotos da base, o Fluminense teve a primeira chance de gol. Aos cinco minutos, Robinho fez boa jogada pela direita e cruzou para Romarinho, que quase marcou de peito. Melhor na partida, o Tricolor envolvia o time de Saquarema no toque de bola. E foi assim que o Flu por pouco não abriu o marcador aos 15 com Romarinho, mas o atacante não teve precisão e chutou para fora.

O Boavista, com um time menos leve que o Flu, esperava por um erro do adversário para incomodar. E desta maneira, chegou ao seu gol. Aos 19 minutos, o experiente lateral Júlio Cesar encontrou o atacante Leandrão, que abriu o placar. A reação do Flu, no entanto, foi rápida. Dez minutos depois, o time de Abel Braga buscou o empate. Dudu cruzou na medida para Pedro, que deu um belo voleio. No rebote do goleiro Rafael, Caio mostrou oportunismo e empurrou para o gol.

Após o empate, o jogo ficou morno. Tanto Boavista quanto Fluminense demostravam cansaço. O calor também era forte, o que abaixou ainda mais ímpeto das equipes. Apenas aos 36 minutos, o zagueiro Gustavo quase marcou em cobrança de falta. Foi um primeiro tempo bastante movimentado em Bacaxá, mas pelas propostas ofensivas das duas equipes, houveram poucas chances de gol.

Erick Flores marca duas vezes e sacramenta vitória do Boavista

Questionamentos à arbitragem marcaram o início da etapa final. Logo aos três minutos, Aryton foi derrubado dentro da área, mas Marcelo de Lima Henrique ignorou. Com mais tempo de treino, o Boavista conseguia envolver a zaga tricolor com facilidade. Aos 10 minutos, o time de Saquarema ficou novamente em vantagem. Leandrão lançou Erick Flores, que venceu a marcação de Caio e só completou para o gol.

Lucas Fernandes entrara na vaga de Romarinho, mas pouco acrescentara ofensivamente. Por outro lado, Erick Flores foi o destaque da equipe de Bacaxá e infernizava a zaga tricolor na segunda etapa. Buscando alternativas para o empate, Abel Braga promoveu mais entradas de garotos da base: Evanílson, Ramón e Patrick. Entretanto, pouco adiantou.

Na reta final, a equipe mandante se mostrou mais organizada taticamente, enquanto os visitantes, com time bastante jovem, buscava o empate de forma desordenada e cedia espaços. Assim, aos 39, o Boavista ampliou o placar. Cláudio Maradona foi derrubado na área e, de pênalti, Erick Flores bateu e converteu. No fim, ainda teve tempo de Caio, autor do único gol tricolor, ser expulso.