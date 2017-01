Grêmio contrata meia-atacante Martin Chaves, promessa do Peñarol

(Foto: Reprodução)

Visando a captação de atletas ainda para as categorias de base, o Grêmio concretizou no fim desta sexta-feira (20) a contratação do jovem uruguaio Martin Chaves, de 18 anos, que estava no Peñarol. O meia atacante chamou atenção dos observadores gremistas durante a Copa Ipiranga RS, disputada no fim da temporada de 2016.

O jogador era uma das maiores promessas das categorias de base do clube uruguaio, sendo o camisa 10 e capitão do seu time. Além do destaque com a camisa do Peñarol, Chaves ganhou holofotes também nas categorias inferiores da seleção do Uruguai.

Tendo se destacado em decorrência de sua habilidade, técnica e velocidade, Chaves sofreu assédio não só de um, mas de dois dos maiores clubes do sul do Brasil. Tanto Grêmio quanto o Internacional demonstraram interesse no jogador, assim, travando uma disputa para quem de fato conseguiria concretizar a chegada do mesmo à capital gaúcha.

O tricolor gaúcho superou a concorrência pelo destaque do Peñarol após dias de negociações. Tendo conhecimento da qualidade do jogador e do futuro promissor de Chaves, o clube Uruguaio não facilitou em nenhum momento a liberação da jóia para o Grêmio, valorizando e impondo condições para tal.

O jogador deve chegar na próxima semana para realizar os exames médicos e avliações físicas, em caso de aprovação, assina contrato de empréstimo até o fim da temporada com passe de compra já fixado entre Grêmmio e Peñarol. Chaves deve fazer parte do grupo de transição, assim, em caso de bom desempenho, logo poderá chegar ao elenco principal do tricolor gaúcho.

Além da contratação de Chaves, o Grêmio oficializou ainda na sexta-feira a contratação de Beto da Silva. O atacante brasileiro com naturalização peruana estava no PSV, da Holanda, e assinou contrato por 4 temporadas com o clube. A direção gremista ainda permanece no mercado em busca de novos reforços, visando o fortalecimento do elenco para a Copa Libertadores da América e demais competições de 2017.