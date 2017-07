Grêmio recusa proposta da Sampdoria por Luan

Google Plus

Na atual temporada, Luan atuou em 31 jogos e marcou 13 gols (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Tricolor recebeu da Sampdoria uma proposta oficial pelo atacante Luan. Todavia, o valor oferecido pelo clube italiano não agradou à direção gremista, que recusou a oferta.

A proposta chegou ao clube gaúcho no final da semana passada, com o valor de € 12 milhões (R$ 44 milhões). O Grêmio, no entanto, espera negociar o atacante por um valor que gira em torno de € 24 milhões (R$ 88 milhões), o dobro da oferta dos italianos.

Há rumores de que outras propostas maiores pelo atacante devem chegar ao Tricolor. A janela de transferência com o mercado Europeu vai até o dia 31 de agosto e outros atletas, como Pedro Rocha, estão na mira de clubes da Europa.

O Tricolor possui 70% dos direitos de Luan, então, se o clube conseguir uma negociação pelo valor esperado, lucrará cerca de R$ 60 milhões. Caso seja efetivada a venda do atleta, a direção gremista pretende liberá-lo ao novo clube apenas em dezembro, no final da temporada, tendo em vista sua importância na equipe, que disputa três competições de grande expressão.

Enquanto acontecem as possíveis transações envolvendo o jogador, que tem 24 anos, e nenhuma se confirma, ele segue titular absoluto no ataque gremista. Na atual temporada atuou em 31 jogos e marcou 13 gols, o último foi na vitória tricolor, por 3 a 0, sobre o Fluminense, no Estádio Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Na entrevista coletiva, após o ultimo treinamento da equipe gremista antes da partida contra o Flamengo, o técnico Renato Portaluppi deu sua declaração sobre o assunto.

“As propostas podem chegar, mas de graça o Luan não vai sair” falou o comandante, que garantiu que o atleta continuará sendo escalado. “Ele está focado nas competições”, completou. O duelo contra o clube carioca ocorre nesta quinta-feira (13), às 19h30, na casa do adversário.