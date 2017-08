Renato exalta valor do Brasileirão ao derrotar Atlético-MG: "Continuar fazendo nossa parte"

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que fecha o primeiro turno da competição, o Grêmio recebeu o Atlético-MG na Arena. Venceu a equipe mineira pelo placar de 2 a 0 e garantiu mais uma vez a vice liderança do Brasileirão somando 39 pontos, mantendo a distância de oito pontos para o líder Corinthians. O tricolor volta a campo nesta quarta-feira (9) pela Libertadores contra o Godoy Cruz no segundo jogo e espera confirmar a vantagem para avançar na competição.

O tricolor foi a campo com time misto mais uma vez e garantiu os três pontos com um bom futebol, quando questionado sobre a preservação dos jogadores para a entrada dos reservas e, eventualmente jogadores da base, o técnico Renato Portaluppi lembrou o que já tinha dito em rodadas passadas:

"Como eu já disse, o jogador tem que estar preparado. Pode ser chamado a qualquer momento e tem que dar continuidade no trabalho que está sendo feito. Aqui não tem titulares, não tem reserva, nós temos um grupo. Em quase todas as partidas temos uma equipe diferente em campo e o pessoal tem dado conta do recado."

O comandante gremista também foi questionado sobre utilizar o mesmo time misto para o jogo pela Libertadores na quarta-feira "Esse grupo está de parabéns, tiveram muito foco durante os 90 minutos, muita atenção, muita concentração e dedicação, taticamente tem feito tudo que tenho pedido pra eles. Temos tido resultados e não é porque agora é Libertadores que necessariamente vamos mudar, vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Temos um modo de jogar e jogamos no nosso estilo em qualquer lugar e em qualquer competição. Vamos esquecer a vantagem e jogar pra vencer a partida", afirmou Renato.

Mais uma vez a vantagem para o líder Corinthians, de 8 pontos, foi citada e também foi enfatizada a distância que o tricolor está abrindo para o 5º colocado da competição que nesta rodada subiu para 10 pontos. Renato foi questionado sobre qual é a importância desta vantagem para o grupo: "Vamos continuar fazendo nossa parte no Campeonato Brasileiro para continuarmos vivos. Nossa parte é ganharmos os jogos e temos feito isso. Não adianta ficar torcendo por tropeço do Corinthians se não fizemos isso. Estamos brigando, lutando e vamos ver no que vai dar. E abrir vantagem para os times que vem logo atrás é muito importante. Estamos brigando pelo Campeonato Brasileiro independente do que acontece com os outros times."

Renato também foi perguntado sobre a venda do atacante Luan, que dificilmente ficará no clube nesta janela de transferências e quanto a isso o treinador preferiu deixar a palavra com a direção gremista "Pra isso temos o nosso presidente aí, isso é com eles. São pessoas inteligentes e sabem o que devem ser feito. Tem essa janela ai e isso acontece com todos os clubes, assim como trouxemos gente podemos perder. É um assunto que não cabe a mim, cabe a diretoria. Tenho que cuidar do meu grupo e das competições que a gente tem", disse.

Neste domingo foi a estréia do goleiro Paulo Victor, que fez uma grande partida e defendeu o pênalti cobrado por Robinho. Renato foi perguntado se a boa atuação do goleiro ameaçaria a titularidade de Marcelo Grohe:

"Aqui ninguém ameaça ninguém; Todo jogador que está no plantel tem que estar bem. Hoje desejei boa sorte para o Paulo Victor na grande estréia dele e foi muito bem, fez uma grande partida não só por ter defendido o pênalti, mas ele se saiu muito bem. O que a gente quer é isso, independente de quem entra em campo o jogador tem que dar conta pra ganhar a confiança do treinador. Hoje aconteceu com o Paulo Victor, mas pode acontecer com qualquer um e tem acontecido. Marcelo volta ao time na quarta-feira."

Renato foi rígido em afirmar, durante um dos questionamentos da entrevista coletiva, que o grupo está com os pés no chão e que não considera o Grêmio favorito em nenhuma das competições: "Não posso deixar entrar dentro do vestiário do clube que o Grêmio está disputando as três competições e vai ganhar as três. O Grêmio não ganhou nada até agora. Precisamos continuar com os pés no chão. É o discurso que tenho tido com meu grupo e vai continuar sendo assim. Quero que eles façam história aqui no Grêmio, mas só faz história quem ganha, então estamos disputando três títulos e estamos de olho. Vamos ganhar? Não sei, mas estamos trabalhando pra isso. O que vale no futebol é quem dá volta olímpica. A gente precisa encantar e ganhar. O Grêmio não é favorito pra nada por melhor que venha jogando, tem que ir fase a fase", afirmou.

Outra estreia durante a partida foi do meia Patrick, jogador da base tricolor, mas Renato ainda adicionou a lista de relacionados o jovem Jean Pyerre, também da base. Perguntado se esses meninos já estão em preparação para o Grêmio de 2018 ou então se terão outras oportunidades, Renato respondeu: "Toda semana fazemos coletivo contra os garotos justamente para observa-los. A base do Grêmio tem feito um bom trabalho, tem garotos de futuro, só precisamos trabalhar eles. O Grêmio tem esses talentos, estamos trabalhando o profissional juntamente com a base. Não tenho medo de lançar os garotos, vou lança-los na hora certa pra não queimá-los e a gente dá prioridade pra eles, porque estamos em três competições e ainda tem a Primeira Liga."

Em ritmo da especulação da venda do atacamente Luan, o técnico gremista também foi questionado sobre a renovação do seu contrato, que tem fim em Dezembro, como treinador do Grêmio: "Ninguém pensou nisso, temos um objetivo que é brigar pelos três titulos que estamos disputando, não temos tempo para pensar. Vamos tentar no mínimo mais um título esse ano. Mas isso você vê com a direção. Quero permanecer no Grêmio sim, é meu clube de coração, e quem não quer treinar o Grêmio? Mas minha cabeça agora é voltada totalmente às competições."