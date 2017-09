Grêmio enfrenta Botafogo em duelo valendo vaga às semifinais da Libertadores

Nesta quarta-feira (20) de feriado no Rio Grande do Sul, o Grêmio recebe o Botafogo valendo uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América, pela partida de volta das quartas. Na primeira partida foi um empate em 0 a 0, no Estádio Nilton Santos. Placar que dá vantagem ao Tricolor, que precisa de uma vitória simples para avançar. Já o Alvinegro consegue a vaga se vencer ou empatar com gols.

Luan é a maior dúvida do Grêmio

O principal mistério do time de Renato Portaluppi para o jogo, é o Luan. O atacante manifestou um problema muscular em 7 de setembro, após retornar da Seleção e acabou fora das últimas três partidas, inclusive no jogo de ida. No treino, o grupo realizou um “rachão” na Arena, e o camisa 7 só observava a atividade, sentado próximo a comissão técnica. O técnico em uma entrevista comparou o jogador a Messi.



"O Luan é o melhor jogador do Brasil na atualidade. Precisa falar mais alguma coisa? O que mudaria no Barcelona sem o Messi? Na proporção de cada um, mas a importância dele para o Grêmio é fundamental. Então, não precisa entrar em muitos detalhes. Faz muita falta. Até porque naquela posição temos basicamente o Luan", afirmou Renato.



Outra dúvida é o Pedro Geromel, que acusou uma lesão muscular no primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. O zagueiro participou normalmente do treino.



O técnico tricolor convocou a torcida para fazer a diferença para o Grêmio no “jogo do ano” contra o Botafogo. E os gremistas atenderam ao pedido. Até o começo da tarde desta segunda-feira (18), os torcedores garantiram cerca de 28 mil ingressos para a decisão, com projeção de um público de 51 mil pessoas.

Botafogo quer algo a mais na temporada

O técnico Jair Ventura comentou sua expectativa para o jogo decisivo no Sul: "Sabemos da força do Grêmio em casa, mas não dá para jogar só no jogo de transição. Temos nossa estratégia, estamos maduros na Libertadores por jogar Pré e enfrentar grandes equipes. Mais um grande desafio, na casa do adversário. Tem gol qualificado. Haverá momento de marcar em cima, de transição, de jogo apoiado. Expectativa de grande jogo, tomara que o Botafogo avance", revelou em coletiva de imprensa.

O Botafogo chegou em Porto Alegre na terça-feira e foi recepcionado por alguns torcedores no hotel para concentração final. O treino na Arena do Grêmio ocorreu por volta das 19 horas, com o chamado reconhecimento do gramado e os últimos movimentos com bola dos atletas antes da partida decisiva.

O lateral-esquerdo Victor Luís retorna de suspensão pela expulsão contra o Nacional. Gilson havia atuado no jogo de ida contra o Grêmio.

Uma das dúvidas é a presença do mais defensivo Matheus Fernandes ou do chileno Leo Valencia pela direita do meio de campo. O provável Botafogo tem: Gatito; Arnaldo, Carli, Igor Rabello e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes, João Paulo, Rodrigo Pimpão e Roger.

O histórico do duelo entre as equipes é de vantagem do Grêmio, com 24 vitórias em 64 jogos, contra 20 do Botafogo, além de 20 empates. A partida acontece às 21h45 desta quarta (20), na Arena do Grêmio. Quem se classificar enfrentará Santos ou Barcelona de Guayaquil. O argentino Patrício Hernán ficará a cargo da arbitragem.