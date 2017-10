Jogo Grêmio x Palmeiras AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

Seja bem-vindo, torcedor! Boa tarde na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Grêmio x Palmeiras ao vivoi, valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 17h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

A Arena do Grêmio será o palco da partida entre Grêmio x Palmeiras

Grêmio e Palmeiras se enfrentaram 90 vezes, sendo 37 vitórias alviverdes, 34 empates e 19 vitórias do Tricolor. O Verdão marcou 128 gols enquanto o time gaúcho fez 96 tentos.

A arbitragem é mineira, quem comanda o apito é Ricardo Marques Ribeiro (Fifa), auxiliado por Guilherme Dias Camilo(Fifa) e Sidmar dos Santos Meurer

Já o Verdão não poderá com alguns jogadores: Willian o qual sofreu um edema na coxa direita na última partida, Guerra que se recupera luxação na clavícula e Michel Bastos com uma inflamação no joelho

Dos 11 titulares, apenas Luan e Michel, que se recuperaram recentemente de contusões, estarão em campo para pegar ritmo de jogo.

Apesar de ser um confronto direto, o técnico Renato Gaúcho afirmou que não enviará o time titular para partida, focando na Libertadores da América

A partida de hoje será de grande importância, trata-se de o confronto direto entre o 2º e 3º colocado, quem vencer a partida assume a vice-liderança

O Palmeiras é o terceiro colocado empatado com o Grêmio, o time também soma 15 vitórias, cinco empates e nove derrotas. O Verdão fica atrás na tabela por ter saldo de gols inferior

O Grêmio é o atual segundo colocado com 50 pontos somados, tendo em 30 jogos, 15 vitórias, cinco empate e nove derrotas