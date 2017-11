Com foco na final da Libertadores, Renato poupa 14 nomes para duelo contra o Santos

comemoração do gol de Cortez no jogo Grêmio e Bahia disputado na noite desta segunda-feira, na Arena, válida pelo Campeonato Brasileiro 2017. (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Faltando somente somente dias dias para o jogo mais importante do ano contra o Lanús-ARG na Copa Libertadores, Renato Portaluppi confirmou em entrevista que irá poupar um time inteiro e mais três suplentes visando ao jogo na quarta-feira (22) em Porto Alegre. Com a classificação garantida na vitória contra o São Paulo na Arena do Grêmio e com o título do Campeonato Brasileiro já confirmado ao Corinthians, o torcedor deve ver um time praticamente reserva contra o Santos na Vila Belmiro no domingo (19) na 36º rodada.

Além de não revelar a provável escalação para o jogo na Vila, o técnico ainda afirmou que Michel, Léo Moura e Everton não irão embarcar para São Paulo, visando estar 100% fisicamente para o jogo contra os argentinos na primeira partida da final.

"Vão ficar uns 14 ou 15 jogadores. Esses jogadores vão ficar. Eles estão com ritmo de jogo, estão jogados, e seria um risco muito grande botar eles contra o Santos. Poderia acontecer alguma coisa. Eles não têm necessidade de jogar" , disse Renato Portaluppi na coletiva.

Com a grande fase de Jaílson nos últimos jogos, o volante Michel perdeu espaço na posição, porém é um jogador importantíssimo para o técnico gremista. Já o talismã Everton, também não será relacionado por conta de ser um substituto imediato de Fernandinho e também uma carta na manga para Renato Portaluppi. A lista de relacionados, que indicará o time reserva, será divulgada apenas no sábado, porém Renato manteve em segredo quem irá participar do jogo na Vila Belmiro.

''Tenho uma ou outra dúvida no banco. Vai depender deles, só posso levar sete para o banco. Não vou ao jogo, mas estarei de olho", alertou Renato. "O jogo vai servir para dar ritmo de jogo para o Cristian, para o Jael.'' Completou o técnico gremista.

O jogo contra o Santos ocorrerá nesse domingo às 19h00 na Vila Belmiro (19) válida pela 36º rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista atualmente está na quarta colocação com 59 pontos, já o Grêmio continua na segunda colocação com 61 pontos, somente um à frente do Palmeiras (terceiro colocado) com 60 pontos, que pode ultrapassar o clube gaúcho caso vença o Botafogo na Allianz Arena na segunda-feira (20).