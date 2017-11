Após empate dos reservas, Renato projeta final na Argentina: "Em busca do resultado que interessa"

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio ficou no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO na tarde deste domingo. Após o apito final as atenções tricolores se voltam para a final da Libertadores, que acontece na quarta-feira. O técnico Renato Portaluppi comentou a partida e projetou o próximo duelo em sua coletiva.

“O jogo não foi dos melhores. Tecnicamente foi bem abaixo, mas é de se esperar de uma equipe totalmente diferente, com muitos garotos. Muitas vezes deixamos de tentar uma jogada melhor por falta de experiência, o que é uma coisa normal no futebol”, falou sobre o jogo da tarde.

A diretoria gremista está tentando suspender o cartão amarelo tomado pelo zagueiro Kannemann no primeiro jogo da final, que o tirou da partida decisiva. Para Renato é importante que a equipe esteja preparada caso não seja possível.

“É um trabalho que a diretoria está fazendo com os advogados. Eu não acredito muito, mas as imagens estão aí para provar tudo. A gente não tem que ficar trabalhando em cima do problema, a gente tem que trabalhar em cima da resposta que vamos ter. Temos que ter o plano B e estar preparados.”

Se a suspensão do zagueiro se manter, o provável substituto é Bressan. O comandante disse que confia no trabalho do atleta.

“O Bressan foi vice-campeão jogando mais de 90% das partidas em 2013, já conhecia ele, tinha plena confiança nele. É um bom garoto, jogador que trabalha. Se todo jogador em qualquer clube cometer um erro e ser crucificado, cada grupo vai precisar de uns 190 jogadores. Ele ou qualquer outro que jogar, vai jogar bem.”

Renato falou ainda sobre a arbitragem para a final. Independente do que possa acontecer, ele disse que já preparou sua equipe, e que o Grêmio vai à Argentina com o intuito apenas de vencer o campeonato.

“Já conversei com o grupo, hoje pela parte da manhã antes mesmo do treinamento conversei com ele quase que por uma hora, então sem problemas. Meu grupo vai pra Argentina pensando apenas no título, em busca do resultado que nos interessa. A arbitragem está lá e vai saber exatamente o que deve ser feito dentro de campo. Volto a repetir, eles têm a tecnologia, tem o vídeo, então meu time só vai se preocupar em jogar futebol.”