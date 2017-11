De cabelo azul após conquista da Libertadores, Luan volta a provocar Eduardo Sasha

(Foto: Lucas Uebel - Grêmio FBPA)

Todos os jogadores do Grêmio estavam descontrolados depois da vitoria de 2 a 1 contra o Lanús, na noite da ultima quarta (29). Com um gol de Fernandinho e do meia Luan, o tricolor voltou feliz para casa com o tricampeonato da América.

Em entrevista após premiação, Luan, que foi eleito melhor jogador da competição, mostrou que pagou a promessa de o cabelo pintar o cabelo de azul e não perdeu a chance de provocar os jogadores do rival porto-alegrense Internacional. Abraçado em Edilson, o meia mandou um recado para o atacante colorado Eduardo Sasha, assim como fez na conquista do penta da Copa do Brasil.

"Tá ao vivo? Tá ao vivo? Quero dizer que o papai tá aqui, viu? Papai é campeão da América. O Grêmio é campeão e o Sasha é um c*."

Provocação antiga

A serie de provocações entre os dois jogadores começou quando, na conquista do Gauchão de 2016, Sasha comemorou o titulo dizendo "Aqui não é Grêmio" e dançando a valsa dos 15 anos, em referência aos anos sem titulo do tricolor. Foi um tempo de jejum de títulos nacionais que vivia desde a última conquista da Copa do Brasil, em 2001.

Após a conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil, Luan resolveu responder a provocação do colega a altura. "Na final do Gauchão, o Sasha gritou que 'aqui não é Grêmio'. Quero dizer que ele tem razão. Aquilo lá não é Grêmio. Esse ano somos campeões. Isso é o que importa. Ele que não fale essas coisas. Somos campeões e ele é um c*."

O Grêmio de Luan volta suas atenções para o Mundial de Clubes, a ser realizado a partir do dia 6 de Dezembro, mas com estreia Tricolor apenas no dia 12 de Dezembro, contra o Wydad Casablanca ou contra o Pachuca.