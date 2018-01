Rafael Grampola marca três vezes e Joinville passa por cima do Inter de Lages

O Joinville enfrentou o Inter de Lages na noite desta quarta-feira (24) para se recuperar da derrota que sofreu no clássico contra o Avaí, na última rodada do Campeonato Catarinense. Com grande jogo coletivo e três gols de Rafael Grampola, o JEC aplicou 4 a 0 e encostou na Chapecoense na briga pela classificação.

Com a vitória o Joinville fica com seis pontos na terceira colocação, apenas um ponto de distância para a Chapecoense, segunda colocada. O Inter de Lages cai para a oitava colocação e soma três pontos, dois pontos de distância do Brusque, primeiro time na zona de rebaixamento.

Joinville e Inter de Lages voltam a campo às 17h do próximo domingo (28). Valendo a segunda colocação, o JEC encara a Chape na Arena Condá, já o Inter vai receber o Hercílio Luz, no Tio Vida.

Grampola marca três vezes na primeira etapa

O Joinville queria mostrar um bom futebol jogando diante de seu torcedor. Logo aos cinco minutos o atacante Rafael Grampola mostrou que iria dar trabalho para a defesa do Inter de Lages. Após passe de Madson, o camisa 9 recebeu sozinho, mas estava em posição de impedimento. Dois minutos mais tarde o JEC chegou de novo, mas dessa vez Felipe Gregory cortou o perigo antes da finalização.

Porém, a defesa do Inter de Lages nada pode fazer aos nove minutos. Após lançamento de Alisson, a bola chegou até Thiago Alagoano, que bateu para o gol e viu David defender. O goleiro acabou espalmando a bola nos pés de Rafael Grampola, que apenas empurrou a bola para abrir o placar. Thiago Alagoano teve mais uma chance aos 21 minutos. Dessa vez o atacante conseguiu vencer o marcador, mas acabou finalizando para fora.

A situação ficou mais favorável para o Joinville aos 24 minutos. Após tiro de meta cobrado por Matheus, a bola foi tocada de pé em pé entre três jogadores até chegar a Rafael Grampola, que bateu por baixo de David para marcar o segundo. Um golaço na Arena Joinville. Três minutos depois o atacante marcaria o terceiro. Thiago Alagoano cobrou escanteio na direção de Grampola. O artilheiro da noite subiu mais alto que o marcador e tocou de peito para o fundo das redes.

Após sofrer três gols em 27 minutos o treinador do Inter de Lages, Leandro Niehues, quis fechar a sua defesa e mandou a campo o zagueiro Elon na vaga do atacante Luizinho. Porém, viu a situação do time se complicar ainda mais aos 43 minutos, quando Bruno foi expulso após levar o segundo cartão amarelo.

JEC administra vitória na segunda etapa

Mesmo com a situação tranquila, o Joiville foi para o ataque nos primeiros minutos da segunda etapa. Após cruzamento fechado, aos dois minutos, Alisson conseguiu chegar à bola antes do zagueiro, mas acabou finalizando para fora. O Joinville marcou o quarto gol aos quatro minutos. Murilo Rangel iniciou a jogada no meio de campo e soltou a bola para Alex Ruan. O lateral-esquerdo levou a bola para a linha de fundo, driblou o marcador e cruzou para Murilo Rangel concluir. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar no gol.

Após passe de Murilo Rangel aos nove minutos, Madson bateu e marcou o quinto gol, mas o jogador estava impedido e a jogada foi anulada. Perdido em campo, o Inter de Lages não conseguia criar nenhuma jogada e ainda viu Thiago Alagoano quase marcar o quinto aos 24 minutos. O jogador bateu a gol após receber passe de Dick. A chance do Leão Baio na segunda etapa foi somente aos 33 minutos. Jean chutou de longe, mas mandou a bola por cima. Após ter o segundo jogador expulso, aos 42 minutos, o Inter de Lages não fez mais nada na partida e o JEC apenas administrou a vitória.