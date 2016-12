Meia do Fluminense, Dudu se aproxima de acerto com o Náutico

Dudu teve pouco espaço no Flu (Foto: Divulgação/Fluminense)

Apesar da procura para manter a maior parte do elenco, o Náutico também está buscando se reforçar depois de não ter subido para a Série A. A ideia é apenas substituir as peças que saíram ou foram dispensadas. A começar pelo comando técnico. Após a saída do técnico Givanildo Oliveira, Dado Cavalcanti assumiu. Depois disso vieram os zagueiros Nirley, Ewerton Páscoa e Tiago Alves, que chegaram pra substituir Rafael Pereira e Léo Santos, dupla titular na Série B 2016; os atacantes Anselmo e Juninho, que vão pegar as vagas deixadas por Ronny e Bergson; e do goleiro Tiago Cardoso, para o lugar de Júlio César.

Outra contratação que está bem próxima de acontecer, é a do meio-campista Dudu, que é oriundo da base do Coritiba e está no Fluminense, onde teve poucas oportunidades. Em entrevista concedida ao portal Globo Esporte, o diretor de futebol alvirrubro, Marcílio Sales, falou sobre a atual situação da negociação: "Verbalmente, está tudo acertado. E com ele se encerra as contratações".

Com Dudu, Dado ganha mais uma opção no meio-campo (Foto: Divulgação/CNC)

Dudu, jogador de 25 anos, é natural de Curitiba-PR e teve passagens por Oeste, Rio Branco, Chapecoense e Criciúma, todas por empréstimo. Seu ano de destaque foi em 2013, qundo atuou por seu time de formação, fazendo 37 jogos no ano. Em 2016, chegou no Fluminense em negociação envolvendo o meia Felipe Amorim, atuando apenas em 9 jogos e sem marcar nenhum gol. Caso confirmada a contratação, o meia deve se apresentar com o elenco em Janeiro, para iniciar a preparação para o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste.

Descartados

Rafael Silva, atacante, que parecia contratação certa para o timbu, não chegará mais ao time segundo o diretor Marcílio Sales. O jogador recebeu uma proposta irrecusável do exterior e acertará empréstimo para o Naútico. Outro jogador descartado foi Thomás, jogador de 23 anos, que viria do Joinville.