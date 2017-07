Beto Campos sinaliza mudanças pontuais no Náutico em duelo contra Juventude

Foto: Divulgação/Náutico

Nessa segunda-feira (10), o Náutico finalizou a preparação para o duelo contra o Juventude. O último treinamento foi fechado à imprensa e o técnico Beto Campos pode ter definido a equipe. Embora não tenha divulgado o escrete inicial, é certeza de que o treinador alvirrubro promova modificações para conseguir a segunda vitória na competição nacional.

O comandante ganha os laterais Léo e Henrique, regularizados junto ao Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BID/CBF), e o meia Diego Miranda prestes a também passar pelo processo burocrático, Jeanderson deve perder a vaga e ficar no banco de reservas. Outra possibilidade é a saída do zagueiro Léo Carioca. Certeza mesmo é o desfalque do atacante Vinícius, artilheiro com três gols assinalados, que permanece sem entrar em campo por causa de uma lombalgia.

Em entrevista coletiva, Beto Campos afirmou que pretende manter a base da equipe, mas, por causa da situação clínica e burocrática de alguns atletas, além do adversário a jogar, pode realizar modificações no elenco para a disputa dos jogos na temporada.

"Temos algumas situações e podemos ter Henrique e Diego nesse momento para começar. Henrique a gente já vem observando esse sistema que fizemos com o Jeanderson e depois Manoel. Ele tem uma característica boa para isso e pode ser lateral ou ali na frente. Ou pode ser o Diego Miranda também. Estamos trabalhando, vamos fazer outro tático com jogadores e o que for escolhido vai jogar. Vamos procurar manter uma base da equipe. Tem jogadores chegando, dando opção de daqui a pouco entrar no jogo e a gente ter um grupo mais completo", explicou o treinador.

Dessa forma, Beto Campos deve escalar o time titular para a próxima rodada com Tiago Cardoso; Suelinton, Breno Calixto, Phelipe Gabriel e Léo Carioca; Darlan, Amaral e Giovanni; Henrique (Diego Miranda), Erick e Gilmar. O Náutico encara o Juventude pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo será disputado às 21h30 dessa terça-feira (11), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE. Enquanto o Juventude lidera a competição com 25 pontos, o Timbu ocupa a última posição, com cinco.