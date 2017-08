Bom filho a casa torna: Náutico determina prazo para concluir gramado dos Aflitos

Foto: Comissão paritária/Instagram

A torcida alvirrubra recebeu uma boa notícia sobre a volta aos Aflitos. Nesta segunda-feira (21), o dia foi movimentado na Rosa e Silva, os sons dos tratores indicava um novo passo para a reforma no gramado do estádio. Hoje foi realizada a terraplanagem e deve durar de 15 a 20 dias para ficar pronta e, em seguida, terá início ao plantio do novo gramado. A expectativa da comissão paritária do Náutico é que o campo esteja pronto em outubro.

De acordo com o presidente da comissão, Luiz Filipe, essa fase do novo gramado é demorada, falta a parte estrutural, mas o clube deu um grande passo para retornar aos Aflitos. "Essa troca de gramado deve durar na faixa de três meses e meio. Se tu der certo, no fim de outubro, começo de novembro, está pronto. Mas aí não é só gramado. O projeto de volta aos Aflitos é muito mais que gramado. Tem vestiários, sala de imprensa.A iluminação, que três empresas já fizeram propostas e estamos analisando para fazer as contrapropostas. Vamos aproveitar mais a questão da exploração comercial do estádio, ter mais espaço para empresas exporem suas marcas. Quanto a parte estrutural, é coisa para o ano que vem mesmo", completou o presidente.

Após isso, as próximas etapas são: colocar areia, drenagem, irrigação, areia preta e a grama. Caso tudo ocorra como planejado, a previsão é que o gramado todo esteja pronto até meados de outubro

A comissão paritária tentará fechar uma parceria para que todo o processo de reforma dos Aflitos seja transmitido ao vivo, pelo site oficial da campanha Voltando para Casa, que tem como objetivo arrecadar recurso para as obras.