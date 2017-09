Náutico fecha com meia Rafinha, do São José-RS

Google Plus

Rafinha chega por empréstimo até o final do ano (Foto:Comunicação/Clube Náutico Capibaribe)

Com pouco tempo para contratar jogadores, uma vez que o prazo de publicar os nomes no BID da CBF se encerra na próxima segunda-feira, a cúpula alvirrubra corre para fechar o elenco. Atletas foram oferecidos para o Timbu, entre eles o meia Rafinha, que vem por empréstimo e chega ao Recife nesta terça. Outros três estão sendo avaliados.

Rafinha tem 25 anos e tem boa parte da carreira no sul do país. Em 2017 estava no São José-RS, onde era titular e fez 8 gols em 26 partidas. Diógenes Braga, vice-presidente de futebol, garantiu o acerto e confirmou o interesse em mais jogadores. Até quinta-feira, pelo menos dois devem ser anunciados.

Os volantes Rodrigo Potiguar e Moreilândia, e o atacante Álvaro, todos do Salgueiro, foram outros colocados a disposição para empréstimo ao Náutico e estão sendo analisados pela diretoria. Comenta-se nos bastidores de Dico, centroavante do Botafago-PB.

Além do São José, Rafinha passou pelo São Bento-SP, Vila Nova-GO, Juventus de Seara-SC, Novo Hamburgo-RS, Cerâmica-RS, Santo Ângelo-RS e Sapucaiense-RS.