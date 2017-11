Júnior Timbó e Gabriel Araújo são os novos contratados do Náutico

Divulgação: Náutico

Na manhã desta quarta-feira (29), o Náutico realizou uma coletiva onde o assunto principal foi o planejamento para 2018. Com jogos oficiais marcados já para o começo do ano, o treinador Roberto Fernandes espera já contar com todos os jogadores que estão no planejamento já no próximo dia 14 de dezembro, quando será iniciada a pré-temporada Alvirrubra.

Após a contratação do atacante Thiago Cunha e do meia Wallace Pernambucano, o Náutico segue anunciando reforços. Poucas horas após a coletiva, o Timbu anunciou a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Araújo, de 25 anos, e do meia Júnior Timbó, 27.

Gabriel foi revelado no Cruzeiro e teve passagens por clubes como o Vitória-BA e o Macaé-RJ. Após três temporadas na Ucrânia, o lateral retornou ao Brasil em 2017, quando jogou pelo Ypiranga (RS).

Júnior Timbó passou por clubes como a Portuguesa, o América-MG, a Chapecoense e também pelo Vitória-BA, mas foi no ABC-RN, em 2013, que o meia trabalhou com o técnico Roberto Fernandes. Vindo do Juventus-SP, Timbó é o quarto atleta contratado pelo Náutico para a próxima temporada.