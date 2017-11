Náutico divulga planejamento do futebol para temporada 2018

Mesmo com time rebaixado, Roberto Fernandes foi mantido (Foto: Léo Lemos / Náutico)

Nesta quarta-feira, o Náutico realizou uma coletiva na sede alvirrubra com o intuito de divulgar o planejamento do futebol para 2018, ano em que o clube, além de voltar pros Aflitos, disputará três importantes competições. Participaram da entrevista o técnico Roberto Fernandes, junto com o novo presidente do Timba, Edno Melo e alguns diretores.

Essencial para o Náutico, principalmente pelo lado financeiro, a Copa do Nordeste terá um mata-mata antes da fase de grupos, no qual o Timba está inserido. Se passar, além dos 250 mil reais já garantidos só pela participação na eliminatória, o time embolsará mais 500 mil. Nessa fase da competição, o adversário do timba será o Itabaiana.

Como o primeiro jogo contra o time sergipano está marcado já para o dia 9 de janeiro, o técnico Roberto Fernandes, em conjunto com a diretoria, decidiu por antecipar o início da pré-temporada para o dia 14 de dezembro, com períodos intermitentes entre descansos e treinamentos no CT, além de três amistosos.

"Começamos a pré-temporada no dia 14 (dezembro) e vamos trabalhar até o dia 23. O time se reapresenta dia 26 e fica até o dia 30. Depois retomamos o trabalho no dia 2 (janeiro) até o início da temporada", explicou Fernandes.

"Serão três amistosos para se ter uma ideia de como a coisa será intensa. Um deles com a nossa própria equipe sub-20 e os outros dois com equipes do Nordeste, com calendário similar ao nosso e que preferencialmente não sejam nossos adversários. Acredito que, na apresentação do elenco, nós já teremos adversários e datas definidas", completou.

Os únicos jogadores anunciados para 2018, até agora, são o meia Wallace Pernambucano e o atacante Thiago Cunha, que já teve passagens pelo Santa Cruz. Mesmo assim, Roberto Fernandes tem em mente que todo o elenco esteja presente já na reapresentação do time.

"Espero que no dia 14 a gente tenha todos os jogadores que fazem parte do planejamento se apresentando, com exceção dos meninos da base. Quando se fala em jogadores da base, estou falando dos que vão ascender. Fora eles, eu espero contar com todos no dia 14. No mais tardar, em alguns casos que já estamos sabendo, só no dia 18", finalizou.