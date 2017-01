Zagueiro Vitor Hugo recebe sondagens, mas agente nega propostas oficiais

Vitor Hugo é titular absoluto e destaque do time alviverde (Foto: Cesar Greco / Divulgação)

Após consagrar-se campeão do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras viu seus principais jogadores receberem assédio de clubes. O alvo desta vez, foi o zagueiro Vitor Hugo, de 25 anos, que teve seu nome especulado ao Galatasaray, da Turquia. Em entrevista à VAVEL Brasil, o agente do atleta, Lucas Lages, comentou sobre o assunto.

"Muita sondagem pelo Vitor Hugo, mas, até a data de hoje (quarta-feira, dia 4), não acorreu nenhuma proposta oficial, a não ser a da Fiorentina, na última janela de transferências", destacou o empresário.

Segundo Lucas Lages, apenas times europeus manifestaram interesse no atleta."As sondagens recebidas foram de clubes da Turquia, Portugal, Itália e Alemanha", finalizou o representante do camisa 4 alviverde.

Com contrato até 2021 e multa rescisória não revelada pelo clube alviverde, Vitor Hugo foi contratado por empréstimo no início de 2015 e, em setembro do mesmo ano, teve 50% de seus direitos econômicos comprados por 1,5 milhões de euros (cerca de 5,5 milhões de reais na atual cotação).

O beque alviverde foi titular absoluto desde sua chegada e é um dos destaques do time. Conhecido pela segurança na defesa e por ser artilheiro, com 13 gols em 117 jogos, o defensor conquistou uma vaga entre os 10 maiores zagueiros-artilheiros da história do Palmeiras, no dia 14 de agosto de 2016, ao marcar um tento diante do Atlético-PR, chegando a 12 gols com a camisa do clube, igualando a marca de Leonardo, que defendeu as cores palestrinas entre os anos de 2001 e 2005.

Vitor Hugo começou sua carreira no Santo André, em 2010, onde permaneceu por apenas uma temporada. Em 2011, defendeu o Sport-PE, depois passou por Ituano (2012), Ceará (2012), Ituano (2013), América-MG (2013-2014) e Palmeiras (desde 2015). Pelo Verdão, conquistou os títulos da Copa do Brasil, em 2015, e o Campeonato Brasileiro, em 2016.