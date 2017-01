Willian assina por três anos e destaca: “Uma alegria muito grande”

Atacante assinou contrato até o final de 2019 (Foto: Palmeiras/Divulgação)

Na tarde desta quarta-feira (18), o atacante Willian assinou contrato com Palmeiras e terá vínculo até o fim de 2019. O acordo do clube alviverde com o Cruzeiro foi fechado na última semana, mas somente agora os últimos detalhes burocráticos da transferência foram definidos. De acordo com a Rádio Itatiaia, o Palmeiras terá 50% do passe de Willian, em troca, o time mineiro fica com a mesma porcentagem dos direitos do meia Robinho, que ficará na Toca da Raposa em definitivo.

Willian “Bigode” chegou à Academia de Futebol há pouco menos de uma semana e já participa das atividades com os demais jogadores do elenco. O atleta, que estava no Cruzeiro desde 2013 e foi bicampeão brasileiro pela equipe de Minas Gerais, comemorou a oportunidade de atuar pelo time paulista.

“Agradeço a Deus por vestir uma camisa com tanta história e que está vivendo um grande momento. Chegar ao Palmeiras é uma alegria muito grande e espero deixar minha marca dentro do clube, junto com meus companheiros, e dar muitas alegrias ao torcedor palmeirense”, afirmou o atacante.

Natural de Três Fronteiras, cidade localizada no interior de São Paulo, o jogador acumula passagens pelo Metalist, da Ucrânia, e por Guarani, Atlético-PR, Toledo, Vila Nova, Figueirense e Corinthians, além do Cruzeiro, sua última equipe.

“O Palmeiras montou uma equipe muito forte, muito qualificada, e tem tudo para estar brigando por títulos em todas as competições que disputar. Venho para somar, para ajudar e para fazer o meu melhor. Quero ajudar meus companheiros a conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão”, disse.

Willian é o oitavo reforço do Palmeiras para a temporada. Já foram anunciados o zagueiro Antônio Carlos; o volante Felipe Melo, da Inter de Milão; os meias Michel Bastos, Alejandro Guerra, Hyoran e Raphael Veiga, vindos do São Paulo, Atlético Nacional, Chapecoense e Coritiba, respectivamente; e o atacante Keno, que estava no Santa Cruz.

Estreia na temporada

O Palmeiras faz sua estreia na temporada 2017 neste sábado (21), em amistoso contra a Chapecoense, às 16h30, na Arena Condá, em Chapecó. Na sequência, o Verdão realiza outro amistoso, desta vez em sua casa, no Allianz Parque, contra a Ponte Preta, no dia 29. A estreia do time no Campeonato Paulista acontece no dia 5 de fevereiro, também em São Paulo, contra o Botafogo.

