Guia VAVEL do Paulistão 2017: Palmeiras

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

O torcedor palmeirense voltou a sorrir. Nos últimos dois anos foram dois títulos. Os dois mais importantes do país: a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O bom momento coloca, mais uma vez, o Palmeiras como grande favorito ao título do Campeonato Paulista, que começa nesta sexta-feira (3).

O troféu, no entanto, não é erguido pela equipe do Palestra Itália desde 2008, quando o Verdão bateu a Ponte Preta na final e faturou o seu 22º título da competição. Na ocasião, o time quebrou uma fila de oito anos sem conquistas importantes. O último havia sido em 2000: a Copa dos Campeões. Em 2008, os destaques da conquista ficaram por conta de Valdívia, Diego Souza, Kléber e entre outros atletas.

De lá pra cá, o torcedor viu o Palmeiras bater na trave em 2015 e cair na semifinal em outras oportunidades. Neste ano, a expectativa pelos lados da Academia de Futebol são melhores possíveis.

Técnico novo e elenco fortalecido

Mais uma vez o Palmeiras contratou em grande quantidade para a temporada. A primeira confirmação veio cedo. Após a saída de Cuca, a diretoria anunciou Eduardo Baptista como novo comandante. O técnico fez um bom Brasileirão à frente da Ponte Preta. Troca também na presidência do clube: Maurício Galiotte substitui Paulo Nobre.

Entre os atletas, chegaram nove, e o setor defensivo ganhou ainda mais força com a contratação do emblemático Felipe Melo, que veio da Inter de Milão. Junto dele, o Verdão trouxe os atacantes Keno (Santa Cruz) e Willian (Cruzeiro); os meias Hyoran (Chapecoense), Raphael Veiga (Coritiba), Michel Bastos (São Paulo) e Alejandro Guerra (Atlético Nacional); o zagueiro Antônio Carlos (Ponte Preta) e garantiu o retorno do lateral Fabiano, campeão brasileiro com o time em 2016, que havia retornado ao Cruzeiro.

A baixa fica por conta da ausência de Gabriel Jesus, que foi para o Manchester City. Além dele, outros atletas também deixaram o clube: Allione (Bahia), Amaral, João Pedro e Nathan (Chapecoense), Cleiton Xavier (Vitória), Gabriel (Corinthians), Leandro Pereira (Sport), Lucas (Fluminense), Matheus Sales (Bahia) e Vagner (Mirassol).

Pré-temporada de testes e um novo esquema tático

Com Cuca, o Palmeiras atuava em campo em um 4-3-3, com os volantes tendo liberdade para criar e chegar ao ataque. Além de não ter um centroavante fixo. A posição foi de Gabriel Jesus, que terminou como artilheiro da equipe do Brasileirão com 12 gols.

No entanto, a formação mudou com a chegada de Eduardo Baptista. Sem Jesus e com as novas peças, o time passou a atuar no 4-1-4-1, com Felipe Melo na frente dos zagueiros e um atacante fixo na frente, posição ainda sem dono, mas exercida por Barrios, Alecsandro, Willian e Erik.

Na pré-temporada, o Palmeiras realizou dois jogos-treino na Academia de Futebol. Goleou o União Barbarense por 4 a 0 e venceu o Atiabaia por 2 a 0. Nos amistosos, empatou com a Chapecoense em 2 a 2 e com a Ponte Preta por 1 a 1.

Destaques

Entre tantos atletas de grande nível, o torcedor deposita todas suas fichas em Dudu, novo capitão do time. O camisa 7 teve um grande ano em 2016 e no começo deste, foi convocado para a Seleção Brasileira – fez, inclusive, o gol da vitória no amistoso contra a Colômbia, vencido por 1 a 0.

O baixinho deixou o lado “briguento” de lado e se tornou um líder dentro e fora de campo. Suas boas atuações projetam Dudu como “o cara” do Palmeiras em 2017.

Mas, o atacante poderá dividir o posto de grande destaque com outro velho conhecido da torcida palmeirense: Moisés. O volante foi um dos grandes atletas do último Brasileirão e a partir desta temporada, será o dono da camisa 10 do Palmeiras.

Entre os que chegaram, Alejandro Guerra e Felipe Melo também enchem os torcedores de empolgação. O primeiro, chegou com o status de craque. Foi eleito o melhor jogador da Libertadores 2015 e no auge da carreira, tem a meta de ajudar a manter o Palmeiras no caminho das glórias.

Mesma função tem Felipe Melo, que chegou “causando alvoroço”, com muitas declarações polêmicas em sua apresentação oficial. O volante tem grandes chances de ser titular na posição e promete provar, dentro de campo, que tem muita bola pra gastar.