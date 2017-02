Palmeiras goleia Linense fora de casa e permanece líder do Grupo C

INCIDENCIAS: Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista 2016. O jogo foi realizado no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo.

Motivos para sorrir e chorar. Assim podemos definir a vitória do Palmeiras diante do Linense por 4 a 0. Jogando em Araraquara, o Verdão viu Willian, Raphael Veiga, Michel Bastos e Lucas Barrios marcarem os gols da melhor atuação do ano até o momento. Entretanto, a lesão de Moisés, camisa 10 da equipe, preocupa para a sequência do ano.

Com a vitória, o Palmeiras permanece líder do Grupo C, três pontos à frente do Novorizontino. Já o Linense caiu para a 3ª posição do Grupo B, após ser ultrapassado pela Ferroviária, que surpreendeu o Santos no último sábado (18). A equipe de Lins tem apenas três pontos até aqui.

As equipes voltam a campo já neste meio de semana, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista 2016. O Linense recebe a Ponte Preta, no Gilbertão, ná proxima quarta-feira (22), às 19h30. No mesmo dia, o Palmeiras visita o principal rival, Corinthians. A partida será realizada na Arena Corinthians, às 21h45.

Palmeiras sai na frente, mas se preocupa com Moisés

Como não poderia deixar de ser, o Palmeiras tentou tomar as rédeas da partida para si desde o começo. Com uma equipe melhor, o Verdão foi para cima, e conseguiu sair do primeiro tempo com uma vantagem confortável para o restante do jogo.

Logo aos 6 minutos, Willian recebeu livre dentro da área, mas foi travado na hora do chute e não conseguiu abrir o placar. Entretanto, três minutos depois aconteceria o principal motivo da preocupação dos palmeirenses na partida (talvez o único). Moisés dividiu com Zé Antônio e caiu na hora sentindo dores no joelho esquerdo. O jogador saiu de campo chorando e voltou para São Paulo imediatamente para fazer exames e descobrir a gravidade da lesão. Aparentemente, a contusão foi grave e deve deixar o jogador fora de combate por um bom tempo.

O jogador foi substituído por Keno, que deu boa movimentação ao ataque. Mas, o Linense começou a assustas. Thiago Humberto arriscou de fora da área, e viu Fernando Prass tirar apenas com os olhos. Quatro minutos depois, o Verdão chegou ao primeiro gol. Após boa jogada de Keno, a bola sobrou para Dudu, que teve o chute travado. Ele se recuperou e deixou a bola com Willian, que mandou para o fundo das redes. 1 a 0.

Três minutos depois, a equipe ampliou. Willian tabelou com Dudu e deixou Raphael Veiga em ótimas condições para marcar. O meia, recém-chegado do Coritiba, bateu de pé esquerdo e fez 2 a 0. Aos 34, o meia voltou a assustar. Ele recebeu passe na medida de Dudu, mas viu Victor defender. Oito minutos depois, Victor Hugo quase marcou o terceiro, após bom cabeceio que passou à esquerda do gol. No minuto seguinte, Keno finalizou mas viu a bola bater na rede pelo lado de fora.

Verdão mata o jogo e faz festa da torcida

Se o primeiro tempo foi todo do Palmeiras, o segundo também foi. Logo aos 4 minutos, Willian recebeu belo passe de Dudu, e bateu para defesa de Victor, mas o assistente assinalou o impedimento erroneamente. Entretanto, o lance não faria falta. Aos 8, Dudu cruzou e viu Zé Antônio desviar. A bola sobrou para Michel Bastos mandar para o gol. O jogo já parecia consumado.

O Verdão continuou em cima. Aos 24, Jean finalizou e viu Victor salvar o Linense outra vez. Dois minutos depois, o arqueiro precisou intervir novamente para salvar o Elefante. Keno deixou Barrios em plenas condições para marcar, mas Victor estava lá para parar o atacante. Aos 32, o Linense assustou pela primeira vez na segunda etapa. Thiago Humberto quase marcou, mas Fernando Prass fez grande intervenção. No rebote, Victor Hugo afastou a bola, parecia prontinha para Thiago Santos marcar.

Quatro minutos depois, entretanto, o Palmeiras tratou de fechar a conta. Barrios tabelou com Dudu e finalizou, fazendo a festa da torcida. Era o quarto gol da equipe da capital. Aos 45, Luiz Flávio de Oliveira apontou o centro de campo, para alegria dos presentes na Fonte Luminosa. Mesmo assim, a lesão de Moisés parece ter deixado todos com um pé atrás para a sequência do ano. A observar.