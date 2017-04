Autor do gol da vitória, Fabiano comemora garra da equipe "Lutamos até o fim"

(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

A histórica vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Peñarol, no Allianz Parque, tem seu protagonista: Fabiano. O lateral-direito do Verdão foi o autor do último e decisivo gol da partida. Depois de sair atrás do placar, virar e sofrer o empate, o camisa 22 conseguiu marcar mais um, conquistando os três pontos.

Nesta quinta-feira, um dia após a partida, o lateral concedeu uma entrevista coletiva na Academia de Futebol e falou sobre seu gol “Feliz por fazer um gol importante, foi um jogo difícil e contra uma grande equipe. A dificuldade é grande na Libertadores, são jogos difíceis e com muita intensidade. Lutamos até o fim para sair com os três pontos, principalmente por jogar em casa”.

O placar de 3 a 2 mostrou a dificuldade da partida, que contou com pênalti perdido, bola na trave sem goleiro e catimba dos uruguaios. Sobre isso, Fabiano destacou a raça da equipe “Não desistimos e buscamos o resultado até o fim, mas, se analisar a partida toda, quando estava 2 a 1 a favor, criamos algumas chances. Tivemos pênalti, poderíamos ter ampliado o placar e deixado a partida em uma condição melhor para a gente. Sofremos o empate, tivemos um jogador expulso. Sabemos que é difícil, mas lutamos até o fim em busca da vitória. Sabemos que esses três pontos são fundamentais”.

O camisa 22 lembrou do outro gol decisivo que marcou com a camisa do Palmeiras, o que deu o título Brasileiro ao Verdão: “Os dois gols foram importantes. Um resultou no título e pela situação o resultado era importante. No ano passado o Palmeiras empatou e depois perdeu em casa. Tínhamos o placar a favor, poderíamos ter ampliado, não conseguimos e sofremos o empate. Fomos felizes no fim”.

Fabiano ainda falou sobre a presença de sua família na Arena, fator, segundo ele, fundamental. “Meu irmão estava no jogo, foi a primeira vez vendo aqui. Ele fala que é pé quente e novamente foi. A família sempre está ao nosso lado”, comentou o camisa 22 do Palmeiras.